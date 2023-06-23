Авто в кюветі: У Луцьку на вулиці Глушець сталася ДТП. ВІДЕО

Авто в кюветі: У Луцьку на вулиці Глушець сталася ДТП. ВІДЕО
В обласному центрі Волині на вулиці Глушець стаася жахлива ДТП.

Про це повідомили місцеві телеграм канали.

«Водій не впорався з керуванням, було перевищення швидкості. Є постраждалі, на місці працюють медики», – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що капот автомобіля - розтрощений, транспортний засіб знаходиться в кюветі, а довкола – поламані частини дерева.

Про стан постраждалих поки інформації немає.

Відео з місця ДТП також опублікували на каналі ІА Конкурент.

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Теги: Луцьк, ДТП, Глушець
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