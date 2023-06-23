Авто в кюветі: У Луцьку на вулиці Глушець сталася ДТП. ВІДЕО





Про це повідомили місцеві телеграм канали.



«Водій не впорався з керуванням, було перевищення швидкості. Є постраждалі, на місці працюють медики», – йдеться у повідомленні.



На кадрах видно, що капот автомобіля - розтрощений, транспортний засіб знаходиться в кюветі, а довкола – поламані частини дерева.



Про стан постраждалих поки інформації немає.



Відео з місця ДТП також опублікували на каналі ІА Конкурент.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на вулиці Глушець стаася жахлива ДТП.Про це повідомили місцеві телеграм канали.«Водій не впорався з керуванням, було перевищення швидкості. Є постраждалі, на місці працюють медики», – йдеться у повідомленні.На кадрах видно, що капот автомобіля - розтрощений, транспортний засіб знаходиться в кюветі, а довкола – поламані частини дерева.Про стан постраждалих поки інформації немає.Відео з місця ДТП також опублікували на каналі ІА Конкурент.

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