На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО

На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг, цього разу з Харківщини.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

На пероні пасажирів евакуаційного потяга зустріли представники влади, соціальних служб, волонтери, рятувальники.

Співробітники ДСНС допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса, надали моральну підтримку тим, хто її потребував.


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Теги: авакуація, Волинь, Харківщина
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