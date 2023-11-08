На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО





Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.



На пероні пасажирів евакуаційного потяга зустріли представники влади, соціальних служб, волонтери, рятувальники.



Співробітники ДСНС допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса, надали моральну підтримку тим, хто її потребував.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг, цього разу з Харківщини.Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.На пероні пасажирів евакуаційного потяга зустріли представники влади, соціальних служб, волонтери, рятувальники.Співробітники ДСНС допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса, надали моральну підтримку тим, хто її потребував.

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