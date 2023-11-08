На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 11:03
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг, цього разу з Харківщини.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
На пероні пасажирів евакуаційного потяга зустріли представники влади, соціальних служб, волонтери, рятувальники.
Співробітники ДСНС допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса, надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
На пероні пасажирів евакуаційного потяга зустріли представники влади, соціальних служб, волонтери, рятувальники.
Співробітники ДСНС допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса, надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Авто в кюветі: У Луцьку на вулиці Глушець сталася ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
Бригада екстреної меддопомоги з Волині виграла реанімобіль на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 08:12