Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 12:27
Під час дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 25 травня близько 23:30 на вулиці Глушець у Луцьку, загинув водій, одного з пасажирів госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Попередньо, водій не впорався з керуванням, авто зіткнулося з іншим та перевернулося.
Відомо, що один чоловік загинув, ще двоє отримали тілесні ушкодження.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими.
На місці події медики надавали допомогу двом постраждалим, один від госпіталізації відмовився. Іншого у важкому стані госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
У чоловіка були діагностовані травми голови та живота.
Також один учасник ДТП, 26-річний чоловік, загинув на місці аварії.
Як повідомили у поліції Волині, 26-річний водій автомобіля Audi А5 під час обгону зіткнувся із зустрічним автомобілем Audi Q7, після чого пошкодив службовий автомобіль поліції – Toyota.
Внаслідок автопригоди водій автомобіля Audi А5 від отриманих травм помер. Пасажир транспортного засобу, 26-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Попередньо, водій не впорався з керуванням, авто зіткнулося з іншим та перевернулося.
Відомо, що один чоловік загинув, ще двоє отримали тілесні ушкодження.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими.
На місці події медики надавали допомогу двом постраждалим, один від госпіталізації відмовився. Іншого у важкому стані госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
У чоловіка були діагностовані травми голови та живота.
Також один учасник ДТП, 26-річний чоловік, загинув на місці аварії.
Як повідомили у поліції Волині, 26-річний водій автомобіля Audi А5 під час обгону зіткнувся із зустрічним автомобілем Audi Q7, після чого пошкодив службовий автомобіль поліції – Toyota.
Внаслідок автопригоди водій автомобіля Audi А5 від отриманих травм помер. Пасажир транспортного засобу, 26-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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