Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку

Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку
Під час дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 25 травня близько 23:30 на вулиці Глушець у Луцьку, загинув водій, одного з пасажирів госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Попередньо, водій не впорався з керуванням, авто зіткнулося з іншим та перевернулося.

Відомо, що один чоловік загинув, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими.

На місці події медики надавали допомогу двом постраждалим, один від госпіталізації відмовився. Іншого у важкому стані госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.

У чоловіка були діагностовані травми голови та живота.

Також один учасник ДТП, 26-річний чоловік, загинув на місці аварії.

Як повідомили у поліції Волині, 26-річний водій автомобіля Audi А5 під час обгону зіткнувся із зустрічним автомобілем Audi Q7, після чого пошкодив службовий автомобіль поліції – Toyota.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля Audi А5 від отриманих травм помер. Пасажир транспортного засобу, 26-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, аварія, ДТП, Луцьк, Глушець
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