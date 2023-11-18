Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку

трапилася 25 травня близько 23:30 на вулиці Глушець у Луцьку, загинув водій, одного з пасажирів госпіталізували.



Про це



Попередньо, водій не впорався з керуванням, авто зіткнулося з іншим та перевернулося.



Відомо, що один чоловік загинув, ще двоє отримали тілесні ушкодження.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими.



На місці події медики надавали допомогу двом постраждалим, один від госпіталізації відмовився. Іншого у важкому стані госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.



У чоловіка були діагностовані травми голови та живота.



Також один учасник ДТП, 26-річний чоловік, загинув на місці аварії.



Як повідомили у поліції Волині, 26-річний водій автомобіля Audi А5 під час обгону зіткнувся із зустрічним автомобілем Audi Q7, після чого пошкодив службовий автомобіль поліції – Toyota.



Внаслідок автопригоди водій автомобіля Audi А5 від отриманих травм помер. Пасажир транспортного засобу, 26-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час дорожньо-транспортної пригоди, яка, загинув водій, одного з пасажирів госпіталізували.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Попередньо, водій не впорався з керуванням, авто зіткнулося з іншим та перевернулося.Відомо, що один чоловік загинув, ще двоє отримали тілесні ушкодження.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими.На місці події медики надавали допомогу двом постраждалим, один від госпіталізації відмовився. Іншого у важкому стані госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.У чоловіка були діагностовані травми голови та живота.Також один учасник ДТП, 26-річний чоловік, загинув на місці аварії.Як повідомили у поліції Волині, 26-річний водій автомобіля Audi А5 під час обгону зіткнувся із зустрічним автомобілем Audi Q7, після чого пошкодив службовий автомобіль поліції – Toyota.Внаслідок автопригоди водій автомобіля Audi А5 від отриманих травм помер. Пасажир транспортного засобу, 26-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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