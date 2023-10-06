На Волині під час пожежі травмувався 15-річний хлопець. ФОТО

Протягом доби, 25 травня, волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі. Під час онієї із них опіки отримав 15-річний волинянин.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.25 травня у селі Нуйно Сошичненської громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частина Камінь-Каширська.Рятувальники за допомогою водяного ствола оперативно загасили займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 13:55, а о 14:25 - її ліквідували надзвичайники.Під час пожежі травмувавсь син власника Владислав П. 2009 р.н., його госпіталізовано до лікарні з опіками правої ноги. Ймовірна причина пожежі – займання парів бензину, внаслідок накопичення статичної електрики у пластмасовій тарі.Крім цього надзвичайники Ковельщини ліквідували дві пожежі сміття на відкритій території у місті Ковель на вулицях Модеста Левицького та Володимира Кияна. Причина подій – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.