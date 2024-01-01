На війні загинув Герой з Волині Іван Лахай
Сьогодні, 14:30
Проклята війна безпощадно продовжує забирати життя молодих, відважних Героїв. Трагічна звістка прийшла на Камінь-Каширщину.
Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.
"Серед воїнів Небесного війська тепер Іван Лахай із села Велика Глуша. Вічна і світла пам'ять захиснику. Щиросердечні співчуття рідним людям. Просимо Господа, щоб допоміг пережити всі труднощі. Молимося за кожного воїна, який на передовій, пам'ятаємо солдатів, які на небесах", - йдеться у дописі Камінь-Каширського міського голови Віктора Пася.
Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.
"Серед воїнів Небесного війська тепер Іван Лахай із села Велика Глуша. Вічна і світла пам'ять захиснику. Щиросердечні співчуття рідним людям. Просимо Господа, щоб допоміг пережити всі труднощі. Молимося за кожного воїна, який на передовій, пам'ятаємо солдатів, які на небесах", - йдеться у дописі Камінь-Каширського міського голови Віктора Пася.
Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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