Росія збирає нове угруповання біля кордону з Україною, – Зеленський

Російські війська збирають нове угруповання біля кордону за 90 кілометрів від Харкова.Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до світових лідерів, - пише "Українська правда"."Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру. Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни", - сказав президент.Нагадаємо, у цьому зверненні Зеленський запросив президентів, зокрема, лідерів США та Китаю, взяти участь у Саміті миру.