Волинянин, який зрікся громадянства України, став чемпіоном Польщі з футболу

Тарас Романчук.



У суботу, 25 травня, «Егеллонія» обіграла «Варту» 3:0. Голом у завершальному матчі відзначився і Романчук, - про це повідомляє



«Для мене це особлива подія. Простий хлопчина з Ковеля, який виховувався у нашому клубі, виступав спочатку в юнацьких чемпіонатах України та Волині, а далі в обласних змаганнях за дорослу команду ФЦ «Ковель», у віці 20 років потрапив в ІІІ польську лігу. До слова, це 4 за рангом змагання в польському професійному футболі. Навіть на такому рівні Тарасові довелося розпочати з ролі запасного, але він зумів завоювати місце в основному складі і разом зі своєю командою підвищитися в класі уже в першому своєму сезоні. Далі чудовий сезон в ІІ лізі і запрошення до середняка польської вищої ліги команди «Ягеллонія» (Білосток). Старт у найвищій лізі у ролі запасного, а далі вже звичний процес – важка праця, шанс і постійне місце в основі. І так до цього часу, протягом якого Тарас став багаторічним капітаном, легендою «Ягеллонії» зігравши найбільше матчів в історії клубу, приводив її до історичних спочатку бронзових, а далі срібних нагород чемпіонату Польщі. Здавалося що це вже пік кар'єри, що в 32 показники почнуть знижуватися, але це не про Тараса Романчука», – розповів Роман Лис, тренер ФК «Ковель», де Тарас Романчук починав займатися футболом.



Крім виступів за «Ягеллонію», уродженець Ковеля, який має польське громадянство, з 2018 року грає за збірну Польщі. А навесні 2024 року допоміг національній команді Польщі здобути путівку на Євро-2024.



У Польщі Тарас Романчук неодноразово був у центрі скандалів. Так, у 2019 році, після матчу «Ягеллонії» з «Віслою» Плоцьк (1: 0), футболіст заявив, що його назвали «бандерівцем» під час зустрічі.



Після цього інциденту Тарас Романчук зробив скандальну заяву - сказав, що його сім’я була замучена Бандерою.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завершився Чемпіонат Польщі з футболу. В Екстраклясі золото виборола «Егеллонія» (Білосток), за яку виступає уродженець КовеляУ суботу, 25 травня, «Егеллонія» обіграла «Варту» 3:0. Голом у завершальному матчі відзначився і Романчук, - про це повідомляє Спорт на районі. «Для мене це особлива подія. Простий хлопчина з Ковеля, який виховувався у нашому клубі, виступав спочатку в юнацьких чемпіонатах України та Волині, а далі в обласних змаганнях за дорослу команду ФЦ «Ковель», у віці 20 років потрапив в ІІІ польську лігу. До слова, це 4 за рангом змагання в польському професійному футболі. Навіть на такому рівні Тарасові довелося розпочати з ролі запасного, але він зумів завоювати місце в основному складі і разом зі своєю командою підвищитися в класі уже в першому своєму сезоні. Далі чудовий сезон в ІІ лізі і запрошення до середняка польської вищої ліги команди «Ягеллонія» (Білосток). Старт у найвищій лізі у ролі запасного, а далі вже звичний процес – важка праця, шанс і постійне місце в основі. І так до цього часу, протягом якого Тарас став багаторічним капітаном, легендою «Ягеллонії» зігравши найбільше матчів в історії клубу, приводив її до історичних спочатку бронзових, а далі срібних нагород чемпіонату Польщі. Здавалося що це вже пік кар'єри, що в 32 показники почнуть знижуватися, але це не про Тараса Романчука», – розповів Роман Лис, тренер ФК «Ковель», де Тарас Романчук починав займатися футболом.Крім виступів за «Ягеллонію», уродженець Ковеля, який має. А навесні 2024 року допоміг національній команді Польщі здобути путівку на Євро-2024.У Польщі Тарас Романчук неодноразово був у центрі скандалів. Так, у 2019 році, після матчу «Ягеллонії» з «Віслою» Плоцьк (1: 0), футболіст заявив, що йогоПісля цього інциденту Тарас Романчук

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