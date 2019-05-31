Волинянин, який зрікся громадянства України, став чемпіоном Польщі з футболу
Сьогодні, 16:33
Завершився Чемпіонат Польщі з футболу. В Екстраклясі золото виборола «Егеллонія» (Білосток), за яку виступає уродженець Ковеля Тарас Романчук.
У суботу, 25 травня, «Егеллонія» обіграла «Варту» 3:0. Голом у завершальному матчі відзначився і Романчук, - про це повідомляє Спорт на районі.
«Для мене це особлива подія. Простий хлопчина з Ковеля, який виховувався у нашому клубі, виступав спочатку в юнацьких чемпіонатах України та Волині, а далі в обласних змаганнях за дорослу команду ФЦ «Ковель», у віці 20 років потрапив в ІІІ польську лігу. До слова, це 4 за рангом змагання в польському професійному футболі. Навіть на такому рівні Тарасові довелося розпочати з ролі запасного, але він зумів завоювати місце в основному складі і разом зі своєю командою підвищитися в класі уже в першому своєму сезоні. Далі чудовий сезон в ІІ лізі і запрошення до середняка польської вищої ліги команди «Ягеллонія» (Білосток). Старт у найвищій лізі у ролі запасного, а далі вже звичний процес – важка праця, шанс і постійне місце в основі. І так до цього часу, протягом якого Тарас став багаторічним капітаном, легендою «Ягеллонії» зігравши найбільше матчів в історії клубу, приводив її до історичних спочатку бронзових, а далі срібних нагород чемпіонату Польщі. Здавалося що це вже пік кар'єри, що в 32 показники почнуть знижуватися, але це не про Тараса Романчука», – розповів Роман Лис, тренер ФК «Ковель», де Тарас Романчук починав займатися футболом.
Крім виступів за «Ягеллонію», уродженець Ковеля, який має польське громадянство, з 2018 року грає за збірну Польщі. А навесні 2024 року допоміг національній команді Польщі здобути путівку на Євро-2024.
У Польщі Тарас Романчук неодноразово був у центрі скандалів. Так, у 2019 році, після матчу «Ягеллонії» з «Віслою» Плоцьк (1: 0), футболіст заявив, що його назвали «бандерівцем» під час зустрічі.
Після цього інциденту Тарас Романчук зробив скандальну заяву - сказав, що його сім’я була замучена Бандерою.
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У суботу, 25 травня, «Егеллонія» обіграла «Варту» 3:0. Голом у завершальному матчі відзначився і Романчук, - про це повідомляє Спорт на районі.
«Для мене це особлива подія. Простий хлопчина з Ковеля, який виховувався у нашому клубі, виступав спочатку в юнацьких чемпіонатах України та Волині, а далі в обласних змаганнях за дорослу команду ФЦ «Ковель», у віці 20 років потрапив в ІІІ польську лігу. До слова, це 4 за рангом змагання в польському професійному футболі. Навіть на такому рівні Тарасові довелося розпочати з ролі запасного, але він зумів завоювати місце в основному складі і разом зі своєю командою підвищитися в класі уже в першому своєму сезоні. Далі чудовий сезон в ІІ лізі і запрошення до середняка польської вищої ліги команди «Ягеллонія» (Білосток). Старт у найвищій лізі у ролі запасного, а далі вже звичний процес – важка праця, шанс і постійне місце в основі. І так до цього часу, протягом якого Тарас став багаторічним капітаном, легендою «Ягеллонії» зігравши найбільше матчів в історії клубу, приводив її до історичних спочатку бронзових, а далі срібних нагород чемпіонату Польщі. Здавалося що це вже пік кар'єри, що в 32 показники почнуть знижуватися, але це не про Тараса Романчука», – розповів Роман Лис, тренер ФК «Ковель», де Тарас Романчук починав займатися футболом.
Крім виступів за «Ягеллонію», уродженець Ковеля, який має польське громадянство, з 2018 року грає за збірну Польщі. А навесні 2024 року допоміг національній команді Польщі здобути путівку на Євро-2024.
У Польщі Тарас Романчук неодноразово був у центрі скандалів. Так, у 2019 році, після матчу «Ягеллонії» з «Віслою» Плоцьк (1: 0), футболіст заявив, що його назвали «бандерівцем» під час зустрічі.
Після цього інциденту Тарас Романчук зробив скандальну заяву - сказав, що його сім’я була замучена Бандерою.
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Коментарі 2
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Той же Тимощук був чемпіоном трьої країн, в тому числі топ-країни Німеччини.
Чи Польша то топ-чемпіонат у світовому футболі?
Чи він став чемпіоном світу, шо така підсилена увага то особи, яка своїми заявами доливала бензину до антиукраїнської пропаганди?
Його особиста справа яке громадянство мати, але його спортивні досягнення абсолютно не варті такої великої уваги.