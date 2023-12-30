Українські воїни готові знищити установки, якими росія б'є по Харкову: що стоїть на заваді

Юрій Федоренко розповів, що ЗСУ готові знищити установки, якими окупаційна армія Росії б'є по Харкову.



Про це військовослужбовець розповів в інтерв’ю



Однак є одне дуже суттєве питання. Воно пов'язане з тим, що наші партнери, зокрема США, забороняють Україні застосовувати ряд вогневих засобів по території Російської Федерації.



Українські дипломати активно працюють над вирішенням цього питанням.



"Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його зосереження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони і системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів", - пояснив він.



Юрій Федоренко додав, що українські дипломати працюють над вирішенням цього питанням зараз.



"Я думаю, що 3-4 тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати (по території Росії - ред.)", - резюмував військовий.



Нагадаємо, 25 травня російська окупаційна армія обстріляла Харків. Зокрема росіяни поцілили в гіпермаркет "Епіцентр", в якому перебувало близько 200 осіб. Наразі триває пошукова операція, відомо про 12 загиблих, 17 людей - зниклі безвісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБррозповів, що ЗСУ готові знищити установки, якими окупаційна армія Росії б'є по Харкову.Про це військовослужбовець розповів в інтерв’ю ТСН Однак є одне дуже суттєве питання. Воно пов'язане з тим, що наші партнери, зокрема США, забороняють Україні застосовувати ряд вогневих засобів по території Російської Федерації.Українські дипломати активно працюють над вирішенням цього питанням."Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його зосереження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони і системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів", - пояснив він.Юрій Федоренко додав, що українські дипломати працюють над вирішенням цього питанням зараз."Я думаю, що 3-4 тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати (по території Росії - ред.)", - резюмував військовий.Нагадаємо, 25 травня російська окупаційна армія обстріляла Харків. Зокрема росіяни, в якому перебувало близько 200 осіб. Наразі триває пошукова операція, відомо про 12 загиблих, 17 людей - зниклі безвісти.

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