Кварцяний поїде на Євро-2024 зі збірною України

Підтримати "синьо-жовтих" у Німеччині зможуть 29 чиновників, серед яких буде предсавник Волині Віталій Кварцяний.Про це повідомляє Sport.ua.Групу очолить президент УАФ, поруч з ним буде перший віце-президент, віце-президент Олександр Шевченко та генеральний секретарТакож в делегацію потрапили 12 голів обласних асоціацій. Серед них відомий український тренер, який займається футболом на Волині. Йому компанію складутьта інші. Окрім них, на турнір поїдуть голова Комітету арбітрівй голова Комітету статусу та трансферу футболістівВідомо, що прибуття офіційної делегації УАФ до Німеччини заплановане на 16 червня – за день до дебютного матчу команди Сергія Реброва на Євро проти збірної Румунії.