Кварцяний поїде на Євро-2024 зі збірною України

Кварцяний поїде на Євро-2024 зі збірною України
Підтримати "синьо-жовтих" у Німеччині зможуть 29 чиновників, серед яких буде предсавник Волині Віталій Кварцяний.

Про це повідомляє Sport.ua.

Групу очолить президент УАФ Андрій Шевченко, поруч з ним буде перший віце-президент Павло Бойчук, віце-президент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко.

Також в делегацію потрапили 12 голів обласних асоціацій. Серед них відомий український тренер Віталій Кварцяний, який займається футболом на Волині. Йому компанію складуть Ігор Гатаулін, Віктор Mежейко, Василь Орлецький, Тарас Клим, Ігор Хіблін та інші. Окрім них, на турнір поїдуть голова Комітету арбітрів Катерина Монзуль й голова Комітету статусу та трансферу футболістів Євгенія Єршова.

Відомо, що прибуття офіційної делегації УАФ до Німеччини заплановане на 16 червня – за день до дебютного матчу команди Сергія Реброва на Євро проти збірної Румунії.

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Теги: футбол, Волинь, Євро-2024, Віталій Кварцяний
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