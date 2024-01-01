Прогноз погоди у Луцьку та на Волині на 27 травня

Прогноз погоди у Луцьку та на Волині на 27 травня
Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

За даними Волинського обласного центру з гідрометерології, 27 травня у
Луцьку буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

На території Волинської області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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