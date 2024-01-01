Прогноз погоди у Луцьку та на Волині на 27 травня





Про це повідомляє Sinoptik.



За даними Волинського обласного центру з гідрометерології, 27 травня у

Луцьку буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.



На території Волинської області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°.

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