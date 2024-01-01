На Волинь «на щиті» назавжди повертаються полеглі на війні Герої





Час прибуття орієнтовно о 22:00, збір за 30 хв. до прибуття, повідомляють волонтери, передає



«Маршрут супроводу: с. Підгайці АЗС «Аветра» – Дубнівська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ», – йдеться у повідомленні.



Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому НА ЩИТІ», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 26 травня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.Час прибуття орієнтовно о 22:00, збір за 30 хв. до прибуття, повідомляють волонтери, передає ВСН «Маршрут супроводу: с. Підгайці АЗС «Аветра» – Дубнівська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ», – йдеться у повідомленні.Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому НА ЩИТІ», – йдеться у дописі.

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