На Волинь «на щиті» назавжди повертаються полеглі на війні Герої

На Волинь «на щиті» назавжди повертаються полеглі на війні Герої
У неділю, 26 травня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.

Час прибуття орієнтовно о 22:00, збір за 30 хв. до прибуття, повідомляють волонтери, передає ВСН.

«Маршрут супроводу: с. Підгайці АЗС «Аветра» – Дубнівська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ», – йдеться у повідомленні.

Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому НА ЩИТІ», – йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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