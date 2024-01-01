На Волинь «на щиті» назавжди повертаються полеглі на війні Герої
Сьогодні, 21:01
У неділю, 26 травня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.
Час прибуття орієнтовно о 22:00, збір за 30 хв. до прибуття, повідомляють волонтери, передає ВСН.
«Маршрут супроводу: с. Підгайці АЗС «Аветра» – Дубнівська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ», – йдеться у повідомленні.
Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому НА ЩИТІ», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Час прибуття орієнтовно о 22:00, збір за 30 хв. до прибуття, повідомляють волонтери, передає ВСН.
«Маршрут супроводу: с. Підгайці АЗС «Аветра» – Дубнівська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ», – йдеться у повідомленні.
Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому НА ЩИТІ», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь «на щиті» назавжди повертаються полеглі на війні Герої
Сьогодні, 21:01
У понеділок волинянам можуть вимкнути світло: подробиці
Сьогодні, 20:15
Прогноз погоди у Луцьку та на Волині на 27 травня
Сьогодні, 20:00
Кварцяний поїде на Євро-2024 зі збірною України
Сьогодні, 19:10
Зросла кількість жертв обстрілу «Епіцентру» в Харкові
Сьогодні, 18:19