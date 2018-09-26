У Луцьку лисиця кілька днів поспіль відпочиває на дитячому майданчику

У Луцьку лисиця кілька днів поспіль відпочиває на дитячому майданчику
У Луцьку на вулиці Набережна в дворі багатоповерхового будинку вкотре побачили лисицю. Очевидці кажуть, що бачать її тут третій день поспіль. Відео, як лисиця відпочиває на дитячому майданчику та проганяє сороку, виклали в одному із телеграм-каналів.

«Лисичка вже третій день приходить у двори на Набережній.
Судячи з усього, їй тут дуже подобається! Якою б вона милою не була, треба лише не забувати про те, що ця тваринка є доволі небезпечною», – йдеться у дописі.


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Теги: лисиця, Луцьк
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