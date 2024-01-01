27 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 27 травня, День екстренної медичної допомоги. Віряни вшановують пам'ять священномученика Ферапонта.Священномученик Ферапонт жив у місті Сардіс, що на території сучасної Туреччини, у III столітті і був місцевим єпископом. Ферапонт проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів. Коли правитель Юліан дізнався про це, він наказав кинути єпископа до темниці, де його морили голодом і спрагою. Незважаючи на муки, Ферапонт залишався непохитним у своїй вірі. Після цього його почали катувати, і він помер мученицькою смертю. На місці його смерті виросли великі дерева, які, за переказами, мали зцілювальні властивості.Іменини сьогодні святкують Іван та Анастасія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.А ще 27 травня День захисту від Сонця. Ультрафіолетове випромінювання, особливо типи УФ-А і УФ-В (UVA і UVB), можуть негативно впливати на шкіру, спричиняючи фотостаріння, пігментні плями, новоутворення, а також збільшуючи ризик розвитку раку шкіри. Тому дуже важливо правильно користуватися сонцезахисними засобами, щоб уникнути цих негативних наслідків.27 травня святкують День народження скотча. Саме цього дня 1930 року Річард Дрю, працюючи лабораторним техніком у компанії Minnesota Mining and Manufacturing, яка спеціалізувалася на виробництві наждачного паперу, розробив першу стрічку на целофановій основі з каучуку, смол та олій. Цей винахід став незамінним у багатьох сферах життя і приніс своєму творцю значний капітал.