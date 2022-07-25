«Чорне золото»: на Волині достигли перші чорниці

На Волині вже достигли перші чорниці у 2024 році.

Про це повідомили в соцмережах, передає ВСН.

Чорниця - одна із найкорисніших ягід. Вона використовується у лікуванні багатьох недуг. Ягоду ще називають «чорним золотом».

Волинь - одна із лідерів у вирощуванні чорниці. В області збирають ягоди тоннами.

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Теги: чорниця, волинь
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