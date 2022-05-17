Полуниця, черешня, суниця: скільки коштують ягоди на луцьких ринках





Про те, скільки коштують ягоди та звідки їх привезли, пише



У Луцьку ціна на полуницю коливається від 60 до 90 гривень за кілограм, в залежності від того, звідки її привезли в обласний центр. Ягоду на продаж везуть з Локачів, Струмівки, Городища, Княгининку, Городнього. Майже всі продавці наголошують, що полуниця домашня та вирощена без застосування обприскування та жодної хімії.



На ринках пропозицій стосовно продажу суниці значно менше, ніж полуниці, та й вартість ягоди у два рази вища. У Луцьку за кілограм суниць продавці просять від 140 до 180 гривень. За словами продавчині, суницю привезли з Володимира.



А от черешні, за кілограм яких просять 260 – 300 гривень привезли з Греції. Ці ягоди відрізняються від місцевих більшим розміром та темнішим кольором. Крім того, на ринках Луцька можна за таку ж ціну купити черешні з Молдови. На вартість ягоди, привезеної з-за кордону, впливає далека відстань та логістика.



До повномасштабної війни на ринках продавали черешню з південно-східних регіонів країни. Один з найпопулярніших сортів ягоди вирощували неподалік від Мелітополя, місто більше двох років окуповане росіянами. Наразі черешню на продаж везуть із Закарпаття, Буковини, Херсонщини та Одещини.



Поки на ринках Луцька можна побачити черешню лише із Закарпаття та з-за кордону. Хоча у продажу вже з’являються ягоди, які виростили на Волині. Ціна на домашню черешню у два рази нижча, ніж на привезену. Так, за кілограм домашньої черешні продавці просять 130 – 180 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцьких ринках можна придбати полуницю, суницю та черешні, вирощені місцевими господарями. Ціна на червону ягоду за тиждень трохи знизилася, а пропозицій побільшало. На ринках продають полуницю не лише привезену із Закарпаття та черешню не тільки з Греції.Про те, скільки коштують ягоди та звідки їх привезли, пише Район.Луцьк У Луцьку ціна на полуницю коливається від 60 до 90 гривень за кілограм, в залежності від того, звідки її привезли в обласний центр. Ягоду на продаж везуть з Локачів, Струмівки, Городища, Княгининку, Городнього. Майже всі продавці наголошують, що полуниця домашня та вирощена без застосування обприскування та жодної хімії.На ринках пропозицій стосовно продажу суниці значно менше, ніж полуниці, та й вартість ягоди у два рази вища. У Луцьку за кілограм суниць продавці просять від 140 до 180 гривень. За словами продавчині, суницю привезли з Володимира.А от черешні, за кілограм яких просять 260 – 300 гривень привезли з Греції. Ці ягоди відрізняються від місцевих більшим розміром та темнішим кольором. Крім того, на ринках Луцька можна за таку ж ціну купити черешні з Молдови. На вартість ягоди, привезеної з-за кордону, впливає далека відстань та логістика.До повномасштабної війни на ринках продавали черешню з південно-східних регіонів країни. Один з найпопулярніших сортів ягоди вирощували неподалік від Мелітополя, місто більше двох років окуповане росіянами. Наразі черешню на продаж везуть із Закарпаття, Буковини, Херсонщини та Одещини.Поки на ринках Луцька можна побачити черешню лише із Закарпаття та з-за кордону. Хоча у продажу вже з’являються ягоди, які виростили на Волині. Ціна на домашню черешню у два рази нижча, ніж на привезену. Так, за кілограм домашньої черешні продавці просять 130 – 180 гривень.

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