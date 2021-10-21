Як розвивають ягідництво на Волині

Як розвивають ягідництво на Волині
Волинські аграрні господарства найбільше садять смородини та полуниці, їх площі відповідно 385 та 348 гектарів. Також в області є 200 гектарів лохини та 128 гектарів малини та ожини.

Загалом на Волині ягідні культури займають площу 1 274 гектари, розповів Суспільному головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор Каленюк.

Як вирощують ягоди на підприємстві у селі Карасин

На площі 16 гектарів у селі Карасин вирощують малину, ожину, обліпиху, полуницю, суницю садову і суницю дрібноплідну, "альпійку", каже начальниця структурного підрозділу дільниці Вікторія Івашко.

З її слів, врожай ягід збирають з травня до осені.

У Карасині ягоди вирощують за принципами органічного землеробства, каже керівник підприємства Віталій Ішмурат.

Ягідний кластер (об'єднання виробників ягід — ред.) на Волині об’єднує вісім виробників. Цього року вони збільшили площі ягідників до 300 га, розповів Віталій Ішмурат. Він каже, що на підприємствах постійно працюють 150 робітників, а ще орієнтовно пів тисячі працівників залучають на сезонні роботи.

На підприємстві на постійній основі працює 12 людей. Серед них батько шістьох дітей Юрій Лущук. Цієї весни, розповів чоловік, працювали у три зміни.

"90% працівників — жінки, у господарстві ж потрібні чоловічі руки. Я вже другий рік тут працюю", — говорить чоловік.

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Теги: ягідництво, волинь
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