Як розвивають ягідництво на Волині





Загалом на Волині ягідні культури займають площу 1 274 гектари, розповів Ігор Каленюк.



Як вирощують ягоди на підприємстві у селі Карасин



На площі 16 гектарів у селі Карасин вирощують малину, ожину, обліпиху, полуницю, суницю садову і суницю дрібноплідну, "альпійку", каже начальниця структурного підрозділу дільниці Вікторія Івашко.



З її слів, врожай ягід збирають з травня до осені.



У Карасині ягоди вирощують за принципами органічного землеробства, каже керівник підприємства Віталій Ішмурат.



Ягідний кластер (об'єднання виробників ягід — ред.) на Волині об’єднує вісім виробників. Цього року вони збільшили площі ягідників до 300 га, розповів Віталій Ішмурат. Він каже, що на підприємствах постійно працюють 150 робітників, а ще орієнтовно пів тисячі працівників залучають на сезонні роботи.



На підприємстві на постійній основі працює 12 людей. Серед них батько шістьох дітей Юрій Лущук. Цієї весни, розповів чоловік, працювали у три зміни.



"90% працівників — жінки, у господарстві ж потрібні чоловічі руки. Я вже другий рік тут працюю", — говорить чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські аграрні господарства найбільше садять смородини та полуниці, їх площі відповідно 385 та 348 гектарів. Також в області є 200 гектарів лохини та 128 гектарів малини та ожини.Загалом на Волині ягідні культури займають площу 1 274 гектари, розповів Суспільному головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку облдержадміністраціїНа площі 16 гектарів у селі Карасин вирощують малину, ожину, обліпиху, полуницю, суницю садову і суницю дрібноплідну, "альпійку", каже начальниця структурного підрозділу дільниціЗ її слів, врожай ягід збирають з травня до осені.У Карасині ягоди вирощують за принципами органічного землеробства, каже керівник підприємстваЯгідний кластер (об'єднання виробників ягід — ред.) на Волині об’єднує вісім виробників. Цього року вони збільшили площі ягідників до 300 га, розповів Віталій Ішмурат. Він каже, що на підприємствах постійно працюють 150 робітників, а ще орієнтовно пів тисячі працівників залучають на сезонні роботи.На підприємстві на постійній основі працює 12 людей. Серед них батько шістьох дітей. Цієї весни, розповів чоловік, працювали у три зміни."90% працівників — жінки, у господарстві ж потрібні чоловічі руки. Я вже другий рік тут працюю", — говорить чоловік.

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