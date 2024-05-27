Яка ситуація на фронті станом на ранок 27 травня

Яка ситуація на фронті станом на ранок 27 травня
На Харківському напрямку росіяни протягом тижня здійснили 83 атаки в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське, Липці, Стариця, Вовчанськ, Тихе Харківської області.

Захисники зупинили наступ ворога на цьому напрямку, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов, пише LB.ua.

Він додав, що на Куп'янському напрямку росіяни вели наступ у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Дружелюбівка Харківської області, Новоєгорівка, Макіївка, Стельмахівка, Мясожарівка, Невське, Ковалівка, Новодяне, Твердохлібове Луганської області. Тут захисники відбили 130 атак за тиждень.

На Лиманському Сили оборони відбили 22 атаки в районі Серебрянського лісництва Луганської області, населених пунктів Терни, Торське Донецької області.

На Сіверському Сили оборони відбили 74 атаки в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському захисники відбили 95 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Кліщіївка, Новий, Андріївка та інших.

На Покровському захисники відбили 218 атак у районах Калинового, Євгенівки, Новоолександрівки, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Соловйового, Прогреса, Невельського, Яснобродівки, Нетайлового.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка. Росіяни за тиждень 94 рази намагалися прорвати тут оборону, але безрезультатно.

На Времівському напрямку захисники протягом тижня відбили 24 атаки в районі Урожайного, Старомайорського Донецької області, де ворог намагався вибити підрозділи з займаних рубежів.

На Оріхівському окупанти п'ять разів атакували в районах Роботиного, Новоданилівки, північно-західніше Вербового.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили 53 безуспішні атаки в районі Кринок Херсонської області.

Загалом за тиждень відбулося понад 860 бойових зіткнень. Росіяни завдали 36 ракетних і понад 360 авіаударів, провели понад 810 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Кількість бойових зіткнень збільшилася порівняно з попереднім тиждень, коли їх було 850. Напрямком, де було найбільше зіткнень із оку

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Теги: Росія, Україна, війна
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