Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК

Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК
В понеділок, 27 травня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії з 06:00 до 24:00.

З 00:00 до 06:00 усі черги без обмежень.

Графіки - ЗА ПОСИЛАННЯМ.

На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.
Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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Теги: Світло, відключення, Волинь
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