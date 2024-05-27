Росія накопичує сили на кордоні з Харківською і Сумською областями, – ISW

Росія накопичує сили на кордоні з Харківською і Сумською областями, – ISW
За даними, зібраними і проаналізованими експертами Інституту вивчення війни (ISW), для розтягнення фронту росіяни накопичують свої сили на кордоні з Харківською і Сумською областями, щоб відтягнути і закріпити українські сили у районі кордону.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.

За повідомленнями, російські війська концентрують сили невстановленої чисельності на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною, ймовірно, для того, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступальних операцій, які мають на меті розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України.

Президент України Володимир Зеленський заявив 26 травня, що російські війська готуються до нових наступальних дій і концентрують угруповання невизначеного розміру поблизу українського кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Аналітики припускають, що Зеленський мав на увазі район Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області, а супутникові знімки цього району свідчать про те, що за останні тижні російські війська активізували діяльність на базах і складах у населених пунктах цього району.

Однак поточний розмір можливої концентрації російських військ у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський залишається неясним.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив 26 травня, що російські війська можуть розпочати наступальні операції в Сумській області або в районах Харківської області, що межують з Сумською областю, з метою розтягнути і закріпити українські сили далі вздовж кордону на північному сході України.

"Район Грайворон-Борисівка-Пролетарський, зокрема, надасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси, що з'єднує Богодухів із Сумами", – ідеться у звіті.

Крім того, вказують експерти, російські війська можуть проводити наступальні операції як в одному, так і в обох напрямках, і російська концентрація тут може бути спрямована на те, щоб змусити українські війська перекинути сили і засоби на ширшу ділянку кордону в Харківській і Сумській областях.

Російські війська також зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю, і навіть обмежена концентрація в цих областях може бути спрямована на досягнення ймовірного бажаного ефекту подальшого відтягування і закріплення українських сил у районі кордону.

Російські війська наразі доводять своє Північне угруповання у районі кордону до запланованої кінцевої чисельності і, ймовірно, розпочнуть лише обмежені наступальні операції вздовж лінії Суми-Харків, поки Північне угруповання не буде ближче до кінцевої чисельності.

Навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах посилять тиск, який розтягне українську живу силу і техніку на більш широкому фронті і, можливо, дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від Харкова, або в напрямку міста Суми.

Однак Північному угрупованню військ, навіть при верхній межі його заявленої кінцевої чисельності, не вистачатиме живої сили, необхідної для проведення успішної операції з оточення або захоплення міст Харків або Суми.

Ключові висновки ISW за 26 травня:

За повідомленнями, російські війська концентрують сили невизначеної чисельності на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною, ймовірно, для того, щоб зафіксувати і відтягнути українські війська в цей район і підготуватися до наступальних операцій, спрямованих на розширення російського плацдарму в районі кордону на північному сході України.

Західні офіційні особи продовжують публічно обговорювати право України використовувати надану Заходом зброю для нанесення ударів по військових цілях в Росії на тлі зусиль рф переконати Захід продовжувати самообмеження і розколоти НАТО.

За повідомленнями, російська ОПБ у 2024 році виготовить і відремонтує втричі більше артилерійських снарядів, ніж вироблятиме Захід, хоча російські снаряди страждають від проблем з контролем якості, а українська артилерія, за повідомленнями, є більш точною, ніж російська.

Кремлівські чиновники продовжують вказувати на те, що росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною, і просувають кремлівські інформаційні операції, які мають на меті підштовхнути Захід до поступок щодо суверенної території та народу України.
Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Сватового, Авдіївки і Донецька.

За повідомленнями, колишні бійці "групи Вагнера" продовжують формувати нові підрозділи під егідою Росгвардії та чеченського спецназу "Ахмат".

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Теги: Росія, Україна, війна
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