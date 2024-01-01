Український дрон атакував загоризонтну радіолокаційну станцію рф за 1800 км
Сьогодні, 10:28
Безпілотник української розвідки атакував російському загоризонтну радіолокаційну станцію «Воронеж-М», яка розташовувалася в місті Орськ Оренбурзької області — за 1800 кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомило джерело hromadske в спецслужбах.
За словами нашого співрозмовника, відстань у понад 1800 кілометрів, яку подолав український безпілотник, стала новим рекордним діапазоном ураження для дронів-камікадзе.
Наслідки атаки наразі уточнюються. російські Telegram-канали писали, що під Орськом «упав безпілотник», а його ціллю, «можливо, був військовий об'єкт».
Раніше найбільш віддаленою ціллю, яку атакували українські дрони, був обʼєкт у республіці Башкортостан рф, який розташований на 140 кілометрів ближче до України, ніж Орськ.
«Воронеж М» входить до сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Ця РЛС має дальність виявлення цілей до 6000 км.
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Про це повідомило джерело hromadske в спецслужбах.
За словами нашого співрозмовника, відстань у понад 1800 кілометрів, яку подолав український безпілотник, стала новим рекордним діапазоном ураження для дронів-камікадзе.
Наслідки атаки наразі уточнюються. російські Telegram-канали писали, що під Орськом «упав безпілотник», а його ціллю, «можливо, був військовий об'єкт».
Раніше найбільш віддаленою ціллю, яку атакували українські дрони, був обʼєкт у республіці Башкортостан рф, який розташований на 140 кілометрів ближче до України, ніж Орськ.
«Воронеж М» входить до сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Ця РЛС має дальність виявлення цілей до 6000 км.
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Коментарі 1
Хай подохне в пеклі добавивший своєму приорітетному жидо-татусю стипендну пенсію в 150000гр.Трикратний індексаційний Крадій наших 2000-3000гр.мізерних "неприорітетних" пенсій зе-клоун жид-зеленський з жидоХряком-порошенком котрий полоненим своїм друзям-рашистам виділяє по 10000гр. на безбідне курортне проживання маючи геноцидно обкраденних пенсіонерів гірше за полонених окупантів за ніщо!!! подохни ПІДОРАСТ нелігетимний президент зе-клоун!!!!
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