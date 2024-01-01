Український дрон атакував загоризонтну радіолокаційну станцію рф за 1800 км





Про це повідомило джерело



За словами нашого співрозмовника, відстань у понад 1800 кілометрів, яку подолав український безпілотник, стала новим рекордним діапазоном ураження для дронів-камікадзе.



Наслідки атаки наразі уточнюються. російські Telegram-канали писали, що під Орськом «упав безпілотник», а його ціллю, «можливо, був військовий об'єкт».



Раніше найбільш віддаленою ціллю, яку атакували українські дрони, був обʼєкт у республіці Башкортостан рф, який розташований на 140 кілометрів ближче до України, ніж Орськ.



«Воронеж М» входить до сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Ця РЛС має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безпілотник української розвідки атакував російському загоризонтну радіолокаційну станцію «Воронеж-М», яка розташовувалася в місті Орськ Оренбурзької області — за 1800 кілометрів від кордону з Україною.Про це повідомило джерело hromadske в спецслужбах.За словами нашого співрозмовника, відстань у понад 1800 кілометрів, яку подолав український безпілотник, стала новим рекордним діапазоном ураження для дронів-камікадзе.Наслідки атаки наразі уточнюються. російські Telegram-канали писали, що під Орськом «упав безпілотник», а його ціллю, «можливо, був військовий об'єкт».Раніше найбільш віддаленою ціллю, яку атакували українські дрони, був обʼєкт у республіці Башкортостан рф, який розташований на 140 кілометрів ближче до України, ніж Орськ.«Воронеж М» входить до сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Ця РЛС має дальність виявлення цілей до 6000 км.

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