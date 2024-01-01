Швеція надала Україні дозвіл на використання її зброї по території рф
Сьогодні, 10:50
Україна зможе використовувати шведську зброю для ударів по території росії.
Як пише видання Hallandsposten, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ.
Міністр вважає, що оскільки Україна є об’єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку росії, то має право захищати себе за допомогою "військових дій, спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни".
Раніше повідомлялося, що уряд Швеції закуповує нові бойові машини піхоти CV90 для України.
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Як пише видання Hallandsposten, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ.
Міністр вважає, що оскільки Україна є об’єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку росії, то має право захищати себе за допомогою "військових дій, спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни".
Раніше повідомлялося, що уряд Швеції закуповує нові бойові машини піхоти CV90 для України.
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