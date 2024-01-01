Швеція надала Україні дозвіл на використання її зброї по території рф





Як пише видання Hallandsposten, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає



Міністр вважає, що оскільки Україна є об’єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку росії, то має право захищати себе за допомогою "військових дій, спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни".



Раніше повідомлялося, що уряд Швеції закуповує нові бойові машини піхоти CV90 для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна зможе використовувати шведську зброю для ударів по території росії.Як пише видання Hallandsposten, про це заявив міністр оборони Швеції, передає Цензор.НЕТ Міністр вважає, що оскільки Україна є об’єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку росії, то має право захищати себе за допомогою "військових дій, спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни".Раніше повідомлялося, що уряд Швеції закуповує нові бойові машини піхоти CV90 для України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію