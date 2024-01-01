Україна імпортує електрику з 5 країн, але все одно не вистачає

Сьогодні, 27 травня, ліміти на споживання електроенергіїУкраїни для промислових та побутових споживачів з 06:00 до 24:00.Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить їх до кожного обленерго. При перевищенні лімітів споживання – обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.Вчора, 26 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 18:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.Протягом доби імпорт здійснювався з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 258 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт.