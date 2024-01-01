Зупинилося серце відомої лікарки з Волині
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Сповістили про передчасну смерть директорки КНП «Старовижівський центр первинної медичної допомоги» Старовижівської селищної ради Наталії Капітули.
Про це селищна рада повідомила у фейсбуці.
Старовижівський селищний голова Василь Камінський, апарат селищної ради та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті директора КНП «Старовижівський центр первинної медичної допомоги» Старовижівської селищної ради – Капітули Наталії Петрівни.
«Розуміємо, як важко змиритися з цим непоправним горем. Розділяємо разом з вами біль втрати, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи… Світла їй пам’ять і вічний спокій!» - йдеться у повідомленні.
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Про це селищна рада повідомила у фейсбуці.
Старовижівський селищний голова Василь Камінський, апарат селищної ради та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті директора КНП «Старовижівський центр первинної медичної допомоги» Старовижівської селищної ради – Капітули Наталії Петрівни.
«Розуміємо, як важко змиритися з цим непоправним горем. Розділяємо разом з вами біль втрати, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи… Світла їй пам’ять і вічний спокій!» - йдеться у повідомленні.
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