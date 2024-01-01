На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

Протягом минулого тижня підрозділами служби 101 Волинської області здійснено 31 виїзд на гасіння пожеж та 4 на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.26 травня в селі Світязь Шацької громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибув черговий підрозділ 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Шацьк. Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів приборкали займання.Повідомлення про пожежу надійшло о 15:25, ліквідовано о 16:02. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.Рятувальники 1-ї ДПРЧ міста Луцьк за допомогою трьох водяних стволів ліквідували займання житлового будинку в селі Липини Підгайцівської громади. Повідомлення про загорання надійшло о 12:15, а о 13:17 її ліквідовано. Імовірно пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.Групою піротехнічних робіт АРЗ СП за тиждень виявлено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи проводились у Ковельському та Володимирському районах.