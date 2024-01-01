На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 11:10
Протягом минулого тижня підрозділами служби 101 Волинської області здійснено 31 виїзд на гасіння пожеж та 4 на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
26 травня в селі Світязь Шацької громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибув черговий підрозділ 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Шацьк. Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів приборкали займання.
Повідомлення про пожежу надійшло о 15:25, ліквідовано о 16:02. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Рятувальники 1-ї ДПРЧ міста Луцьк за допомогою трьох водяних стволів ліквідували займання житлового будинку в селі Липини Підгайцівської громади. Повідомлення про загорання надійшло о 12:15, а о 13:17 її ліквідовано. Імовірно пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
Групою піротехнічних робіт АРЗ СП за тиждень виявлено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи проводились у Ковельському та Володимирському районах.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
26 травня в селі Світязь Шацької громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибув черговий підрозділ 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Шацьк. Рятувальники за допомогою трьох водяних стволів приборкали займання.
Повідомлення про пожежу надійшло о 15:25, ліквідовано о 16:02. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Рятувальники 1-ї ДПРЧ міста Луцьк за допомогою трьох водяних стволів ліквідували займання житлового будинку в селі Липини Підгайцівської громади. Повідомлення про загорання надійшло о 12:15, а о 13:17 її ліквідовано. Імовірно пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
Групою піротехнічних робіт АРЗ СП за тиждень виявлено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи проводились у Ковельському та Володимирському районах.
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