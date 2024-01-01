Як вибрати щітки склоочисників для авто





Коли треба міняти





Також варто оглянути компоненти механізму склоочищення. Якщо на поверхні є подряпини та смуги, то теж треба купувати нові щіточки. Крім того, виникають й плями через нещільне прилягання гумок до поверхні скла. Всі ці ознаки свідчать про те, що двірники потроху виходять з ладу, тому потрібно купити нові.



Різновиди

Щіточки склоочисників використовують для видалення вологи та бруду на вітровому та задньому склі машини. Від їхньої роботи залежить захищеність людей, що перебувають у салоні авто. Бувають таких видів:



Каркасні. Вони складаються з гумової стрічки та металевого каркаса. Є універсальними, тобто можуть бути використані для будь-яких видів лобового скла.

Безкаркасні. Ці деталі мають гумово-пластиковий корпус та вмонтовану металеву основу. Має стійкість до корозії та інших негативних природних наслідків.

Гібридні. Складаються з металевого каркасу та пластикового корпусу у вигляді спойлера. Завдяки цьому можна поєднати універсальність каркасного та гарні експлуатаційні властивості безкаркасних двірників.



Крім того, в продажу є варіанти з підігріванням, щітки для задніх склоочисників та гума, що прибирає бруд та пил з автомобільного скла.



Критерії вибору

Щітки для склоочисників на авто обирати нескладно. Для цього потрібно лише врахувати кілька вагомих порад експертів:



Бренд. Вибирати двірники треба від надійних, перевірених часом виробників.

Розміри. Підбирати щітки склоочисника варто з урахуванням габаритів та інших особливостей авто.

Тип кріплення. Цей нюанс також треба врахувати, щоб двірники могли бути акуратно встановленими.



Якісні щітки повинні якісно прибирати забруднення, безперешкодно працювати на будь-якій швидкості руху автомобіля, мати стійкість до обмерзання. Також двірники не мають залишати плями та інші негативні наслідки. Якщо потрібні якісні автомобільні товари, зверніться до інтернет-магазину VBavto та замовте потрібні запчастини для безпечного руху машини.

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