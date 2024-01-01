Захисники ліквідували ще 1150 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 502340 (+1150),



- танків ‒ 7671 (+9),



- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,



- артилерійських систем – 12981 (+28),



- РСЗВ – 1084 (+1),



- засоби ППО ‒ 815 (+1),



- літаків – 357 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),



- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),



- кораблі / катери ‒ 27 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55),



- спеціальна техніка.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 502 340 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 502340 (+1150),- танків ‒ 7671 (+9),- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,- артилерійських систем – 12981 (+28),- РСЗВ – 1084 (+1),- засоби ППО ‒ 815 (+1),- літаків – 357 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),- кораблі / катери ‒ 27 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55),- спеціальна техніка.Дані уточнюються.

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