Захисники ліквідували ще 1150 російських окупантів
Сьогодні, 10:10
Загалом росія вже втратила в Україні 502 340 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 502340 (+1150),
- танків ‒ 7671 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
- артилерійських систем – 12981 (+28),
- РСЗВ – 1084 (+1),
- засоби ППО ‒ 815 (+1),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55),
- спеціальна техніка.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 502340 (+1150),
- танків ‒ 7671 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
- артилерійських систем – 12981 (+28),
- РСЗВ – 1084 (+1),
- засоби ППО ‒ 815 (+1),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55),
- спеціальна техніка.
Дані уточнюються.
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