Захисники ліквідували ще 1150 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1150 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 502 340 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 502340 (+1150),

- танків ‒ 7671 (+9),

- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,

- артилерійських систем – 12981 (+28),

- РСЗВ – 1084 (+1),

- засоби ППО ‒ 815 (+1),

- літаків – 357 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),

- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),

- кораблі / катери ‒ 27 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55),

- спеціальна техніка.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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