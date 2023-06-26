Корів стало менше: яка ситуація з худобою на волинських агропідприємствах

Корів стало менше: яка ситуація з худобою на волинських агропідприємствах
На Волині станом на травень агропідприємства області утримували 110 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі 62 тисячі корів. Загальна кількість корів у порівнянні з попереднім роком зменшилася.

Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Натомість аграрії наростили поголів’я свиней на 4,2 % : їх в області зараз є 199 тисяч. Кількість свиней в приватних одноосібних господарствах дещо зменшилася. Також агропідприємства тримають 21 тисячу кіз та овець, понад 7 тисяч голів різної птиці.

Для заготівлі м'яса на забій реалізували 59 тисяч тонн худоби, що на 12 тисяч тонн більше, ніж це було торік. Молока на Волині за чотири місяці 2024 року виробили 90 тисяч тонн — цей показник також зріс на 4,7 %. Також за цей період агропідприємства реалізували 58,4 мільйона яєць від птиці.

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Теги: корови, волинь
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