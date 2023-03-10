У ліцеї на Волині збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів

У ліцеї на Волині збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів
У Рожищі збирають пластикові кришечки від пляшок з-під харчових продуктів для виготовлення дронів. Днями небайдужі мешканці зібрали 75 кг пластику.

Ініціативу благодійного фонду «Овес», який здає їх на перероблення, а за виручені кошти купує дрони для військових, підтримали учні та педагоги КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1». Про це розповіла заступниця директора освітнього закладу Вікторія Котовська, передає ВСН.

«Ми відправили на переробку 75 кг пластикових кришечок, щоб благодійний фонд «Овес» закупив нові дрони для Наших військових. Дякуємо нашим партнерам: батькам, ліцеїстам та всім працівникам нашого закладу; КЗДО «Малятко»; Літогощанській гімназії; працівникам магазину «Калина»; працівникам кафе «Стрітбар», - зазначила педагогиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рожище, кришечки, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ліцеї на Волині збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів
Сьогодні, 23:11
У Луцьку лисиця кілька днів поспіль відпочиває на дитячому майданчику
Сьогодні, 22:16
На Волинь «на щиті» назавжди повертаються полеглі на війні Герої
Сьогодні, 21:01
У понеділок волинянам можуть вимкнути світло: подробиці
Сьогодні, 20:15
Прогноз погоди у Луцьку та на Волині на 27 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У громаді на Волині хочуть закрити дві школи У громаді на Волині хочуть закрити дві школи
10 березень, 2023, 07:00
У волинській школі діти не можуть повернутися за парти через відсутність опалення У волинській школі діти не можуть повернутися за парти через відсутність опалення
07 лютий, 2022, 15:35
Школа на Волині переходить на дистанційне навчання Школа на Волині переходить на дистанційне навчання
30 листопад, 2020, 19:15
У Рожищі злодії-рецидивісти обікрали школу У Рожищі злодії-рецидивісти обікрали школу
27 травень, 2020, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ліцеї на Волині збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів
Сьогодні, 23:11
 0
У Луцьку лисиця кілька днів поспіль відпочиває на дитячому майданчику
Сьогодні, 22:16
 0
На Волинь «на щиті» назавжди повертаються полеглі на війні Герої
Сьогодні, 21:01
 0
У понеділок волинянам можуть вимкнути світло: подробиці
Сьогодні, 20:15
 0
Прогноз погоди у Луцьку та на Волині на 27 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8