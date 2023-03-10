У ліцеї на Волині збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів





Ініціативу благодійного фонду «Овес», який здає їх на перероблення, а за виручені кошти купує дрони для військових, підтримали учні та педагоги КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1». Про це розповіла заступниця директора освітнього закладу Вікторія Котовська, передає



«Ми відправили на переробку 75 кг пластикових кришечок, щоб благодійний фонд «Овес» закупив нові дрони для Наших військових. Дякуємо нашим партнерам: батькам, ліцеїстам та всім працівникам нашого закладу; КЗДО «Малятко»; Літогощанській гімназії; працівникам магазину «Калина»; працівникам кафе «Стрітбар», - зазначила педагогиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі збирають пластикові кришечки від пляшок з-під харчових продуктів для виготовлення дронів. Днями небайдужі мешканці зібрали 75 кг пластику.Ініціативу благодійного фонду «Овес», який здає їх на перероблення, а за виручені кошти купує дрони для військових, підтримали учні та педагоги КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1». Про це розповіла заступниця директора освітнього закладу Вікторія Котовська, передає ВСН «Ми відправили на переробку 75 кг пластикових кришечок, щоб благодійний фонд «Овес» закупив нові дрони для Наших військових. Дякуємо нашим партнерам: батькам, ліцеїстам та всім працівникам нашого закладу; КЗДО «Малятко»; Літогощанській гімназії; працівникам магазину «Калина»; працівникам кафе «Стрітбар», - зазначила педагогиня.

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