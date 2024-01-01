У понеділок волинянам можуть вимкнути світло: подробиці





Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".



В "Укренерго" зазначають, що стабілізаційні відключення можуть застосовувати з 06:00 до 24:00.



Відключення світла можуть застосовувати при перебільшенні лімітів споживання.



При цьому, критична інфраструктура буде працювати у будь-якому випадку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 27 травня, встановлено ліміти на споживання електроенергії, при перебільшенні яких планують застосовувати стабілізаційні відключення, діятимуть з 06:00 до 24:00.Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".В "Укренерго" зазначають, що стабілізаційні відключення можуть застосовувати з 06:00 до 24:00.Відключення світла можуть застосовувати при перебільшенні лімітів споживання.При цьому, критична інфраструктура буде працювати у будь-якому випадку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію