Волинянка завоювала золоту медаль Кубку світу з веслування на байдарках і каное

Валерія Терета завоювала золоту медаль Кубку світу з веслування на байдарках і каное-2024.



Волинянка була найкращою на дистанції 1000 метрів у каное-одиночці. Про це інформує



Кубок світу з веслування на байдарках та каное триває з 24 по 26 травня у Познані (Польща).



За підсумками першого дня фіналів на дистанції 500 метрів другою фінішувала жіноча каное-двійка. Цей екіпаж вперше за тривалий час виступав в «олімпійському» складі. Івано-франківка Людмила Лузан і херсонка Анастасія Рибачок поступилися лише китаянкам-чемпіонкам ОІ-2020 та стали віцечемпіонками змагань.



Ще одне срібло виборов Тарас Мазовський із Полтавщини. Український каноїст став призером також на 500 м. На цій же дистанції третім дістався фінішу і змішаний екіпаж каяку-двійки. Бронзову медаль здобули фастівка Наталія Докієнко й представник Херсона Олександр Зайцев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженка Шацьказавоювала золоту медаль Кубку світу з веслування на байдарках і каное-2024.Волинянка була найкращою на дистанції 1000 метрів у каное-одиночці. Про це інформує Спорт на районі , посилаючись на Федерацію каное України.Кубок світу з веслування на байдарках та каное триває з 24 по 26 травня у Познані (Польща).За підсумками першого дня фіналів на дистанції 500 метрів другою фінішувала жіноча каное-двійка. Цей екіпаж вперше за тривалий час виступав в «олімпійському» складі. Івано-франківка Людмила Лузан і херсонка Анастасія Рибачок поступилися лише китаянкам-чемпіонкам ОІ-2020 та стали віцечемпіонками змагань.Ще одне срібло виборов Тарас Мазовський із Полтавщини. Український каноїст став призером також на 500 м. На цій же дистанції третім дістався фінішу і змішаний екіпаж каяку-двійки. Бронзову медаль здобули фастівка Наталія Докієнко й представник Херсона Олександр Зайцев.

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