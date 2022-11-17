Волинянка завоювала золоту медаль Кубку світу з веслування на байдарках і каное

Волинянка завоювала золоту медаль Кубку світу з веслування на байдарках і каное
Уродженка Шацька Валерія Терета завоювала золоту медаль Кубку світу з веслування на байдарках і каное-2024.

Волинянка була найкращою на дистанції 1000 метрів у каное-одиночці. Про це інформує Спорт на районі, посилаючись на Федерацію каное України.

Кубок світу з веслування на байдарках та каное триває з 24 по 26 травня у Познані (Польща).

За підсумками першого дня фіналів на дистанції 500 метрів другою фінішувала жіноча каное-двійка. Цей екіпаж вперше за тривалий час виступав в «олімпійському» складі. Івано-франківка Людмила Лузан і херсонка Анастасія Рибачок поступилися лише китаянкам-чемпіонкам ОІ-2020 та стали віцечемпіонками змагань.

Ще одне срібло виборов Тарас Мазовський із Полтавщини. Український каноїст став призером також на 500 м. На цій же дистанції третім дістався фінішу і змішаний екіпаж каяку-двійки. Бронзову медаль здобули фастівка Наталія Докієнко й представник Херсона Олександр Зайцев.

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Теги: спорт, веслування, Валерія Терета, Волинь
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