Українські захисники за добу знищили понад 1100 окупантів та 24 артсистеми

Українські захисники за добу знищили понад 1100 окупантів та 24 артсистеми
Військовослужбовці сил оборони України щодня нищать представників окупаційної ворожої армії та їхню техніку. Так, протягом минулої доби було знищено 1110 російських військовослужбовців і значна кількість техніки.

Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб,
танків ‒ 7662 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
артилерійських систем – 12953 (+24) од,
РСЗВ – 1083 (+1) од,
засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
літаків - 357 (+1) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),
крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
спеціальна техніка ‒ 2111 (+7)

Дані уточнюються

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Теги: війна, Україна, втрати противника
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