Українські захисники за добу знищили понад 1100 окупантів та 24 артсистеми
Сьогодні, 10:22
Військовослужбовці сил оборони України щодня нищать представників окупаційної ворожої армії та їхню техніку. Так, протягом минулої доби було знищено 1110 російських військовослужбовців і значна кількість техніки.
Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб,
танків ‒ 7662 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
артилерійських систем – 12953 (+24) од,
РСЗВ – 1083 (+1) од,
засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
літаків - 357 (+1) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),
крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
спеціальна техніка ‒ 2111 (+7)
Дані уточнюються
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб,
танків ‒ 7662 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
артилерійських систем – 12953 (+24) од,
РСЗВ – 1083 (+1) од,
засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
літаків - 357 (+1) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),
крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
спеціальна техніка ‒ 2111 (+7)
Дані уточнюються
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Українські захисники за добу знищили понад 1100 окупантів та 24 артсистеми
Сьогодні, 10:22
Авто в кюветі: У Луцьку на вулиці Глушець сталася ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
Бригада екстреної меддопомоги з Волині виграла реанімобіль на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 08:12