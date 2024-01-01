Українські захисники за добу знищили понад 1100 окупантів та 24 артсистеми





Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб,

танків ‒ 7662 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,

артилерійських систем – 12953 (+24) од,

РСЗВ – 1083 (+1) од,

засоби ППО ‒ 814 (+0) од,

літаків - 357 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 2111 (+7)



Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці сил оборони України щодня нищать представників окупаційної ворожої армії та їхню техніку. Так, протягом минулої доби було знищено 1110 російських військовослужбовців і значна кількість техніки.Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб,танків ‒ 7662 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,артилерійських систем – 12953 (+24) од,РСЗВ – 1083 (+1) од,засоби ППО ‒ 814 (+0) од,літаків - 357 (+1) од,гелікоптерів – 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),крилаті ракети ‒ 2209 (+0),кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,спеціальна техніка ‒ 2111 (+7)Дані уточнюються

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