Західні спецслужби допускають, що Україна «втратить великі території» цього року, – ЗМІ

Західні спецслужби допускають, що Україна «втратить великі території» цього року, – ЗМІ
Західні спецслужби вважають, що до кінця року Україні загрожують "великі" втрати території.

Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яку цитує Welt, "Європейська правда".

В матеріалі йдеться про те, що на цю мить "загальна картина" для України виглядає похмуро через російську перевагу.

В оцінці розвідки йдеться про те, що не очікується, що Київ зможе "перехопити ініціативу" у 2024 році. До кінця року Україна, ймовірно, зазнає "значно більших територіальних втрат", ніж за місяці, що минули з січня.

Росіяни використовують артилерію значно сильніше, ніж українці, і, перш за все, росія може "більш ніж компенсувати" свої втрати. Київ, з іншого боку, не в змозі призвати достатню кількість нових солдатів, "щоб компенсувати втрати і створити резерви". Нові правила мобілізації "матимуть вплив лише наприкінці літа", оскільки призовники спочатку повинні пройти навчання.

Згідно з цією оцінкою, очікувана втрата території Україною є наслідком нинішньої "оборонної орієнтації українських збройних сил і пов'язаного з цим затягування боїв". Україна хоче "зберегти особовий склад" і наразі "виграє час, поступаючись територією". Київ сподівається, що це дасть йому "час для мобілізації та відновлення власного військово-промислового комплексу. Однак повітряні удари Росії по ВПК можуть стати проблемою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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