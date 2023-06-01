Купальний сезон-2024: на Волині визначили перелік місць для відпочинку на воді
Сьогодні, 18:08
На Волині визначили 19 місць масового відпочинку на водоймах. Наразі триває підготовка й облаштування пляжів до купального сезону відповідно до вимог безпеки.
Про це повідомили в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Суспільне.
У місті Луцьку такі місця діятимуть у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських водоймах. На пляжах будуть діяти рятувальні пости з плавзасобами та спорядженням для порятунку на воді, а також чергуватимуть плавці-рятувальники.
Також безпечні місця для купання визначили на водоймах у Берестечку, Ковелі, Нововолинську, селищах Турійськ та Любешів. Під час купального сезону відкриють місця відпочинку на озерах Світязь, Пісочне, Велимче і Соминське в Ковельському районі та на озері Добре у Камінь-Каширському районі.
Загалом на пляжах загального користування працюватиме 31 плавець-рятувальник.
Цього року кількість локацій для купання збільшили, торік таких місць відпочинку на воді було 15. У 2023 році в регіоні визнали безпечними 19 водойм, котрі обстежені та обладнані рятувальними постами.
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Про це повідомили в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Суспільне.
У місті Луцьку такі місця діятимуть у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських водоймах. На пляжах будуть діяти рятувальні пости з плавзасобами та спорядженням для порятунку на воді, а також чергуватимуть плавці-рятувальники.
Також безпечні місця для купання визначили на водоймах у Берестечку, Ковелі, Нововолинську, селищах Турійськ та Любешів. Під час купального сезону відкриють місця відпочинку на озерах Світязь, Пісочне, Велимче і Соминське в Ковельському районі та на озері Добре у Камінь-Каширському районі.
Загалом на пляжах загального користування працюватиме 31 плавець-рятувальник.
Цього року кількість локацій для купання збільшили, торік таких місць відпочинку на воді було 15. У 2023 році в регіоні визнали безпечними 19 водойм, котрі обстежені та обладнані рятувальними постами.
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