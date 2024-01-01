У місті на Волині горіло сміття





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні близько полудня виникла пожежа на відкритій території у Ковелі - в районі вулиці Модеста Левицького горіло сміття.



Рятувальники оперативно приборкали пожежу й запобігли її поширенню на чагарники й суху траву. О 12:42 загоряння ліквідоване.



Причину пожежі та осіб, причетних до її виникнення, з'ясовують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі рятувальники ліквідували пожежу сміття на відкритій місцевості.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні близько полудня виникла пожежа на відкритій території у Ковелі - в районі вулиці Модеста Левицького горіло сміття.Рятувальники оперативно приборкали пожежу й запобігли її поширенню на чагарники й суху траву. О 12:42 загоряння ліквідоване.Причину пожежі та осіб, причетних до її виникнення, з'ясовують.

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