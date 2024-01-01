У місті на Волині горіло сміття

У місті на Волині горіло сміття
У Ковелі рятувальники ліквідували пожежу сміття на відкритій місцевості.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні близько полудня виникла пожежа на відкритій території у Ковелі - в районі вулиці Модеста Левицького горіло сміття.

Рятувальники оперативно приборкали пожежу й запобігли її поширенню на чагарники й суху траву. О 12:42 загоряння ліквідоване.

Причину пожежі та осіб, причетних до її виникнення, з'ясовують.
У місті на Волині горіло сміття

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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