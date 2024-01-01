У місті на Волині горіло сміття
Сьогодні, 16:17
У Ковелі рятувальники ліквідували пожежу сміття на відкритій місцевості.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні близько полудня виникла пожежа на відкритій території у Ковелі - в районі вулиці Модеста Левицького горіло сміття.
Рятувальники оперативно приборкали пожежу й запобігли її поширенню на чагарники й суху траву. О 12:42 загоряння ліквідоване.
Причину пожежі та осіб, причетних до її виникнення, з'ясовують.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні близько полудня виникла пожежа на відкритій території у Ковелі - в районі вулиці Модеста Левицького горіло сміття.
Рятувальники оперативно приборкали пожежу й запобігли її поширенню на чагарники й суху траву. О 12:42 загоряння ліквідоване.
Причину пожежі та осіб, причетних до її виникнення, з'ясовують.
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