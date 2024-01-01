На Луганщині загинув 24-річний Герой з Волині Іван Лахай

На Луганщині загинув 24-річний Герой з Волині Іван Лахай
На війні загинув Герой з Волині Іван Лахай.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Серце крається від сильного болю за кожного воїна, який смертю хоробрих поліг в бою з окупантами.

На жаль, знову чорна звістка з передової сколихнула Камінь-Каширську громаду. Боронячи українську державу від окупантів трагічно загинув наш краянин, відважний воїн України, житель села Велика Глуша – Лахай Іван Юрійович, 1999 року народження.

Життя бійця завчасно обірвалося 23 травня 2024 року в Луганській області. Низько схиляємо голови в скорботі перед світлою пам'яттю доблесного Героя. Вічна Слава, честь Захиснику.

Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе втрати з родиною. Нехай в час душевного болю і смутку Господня опіка буде з вами. Сил, витримки і терпіння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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