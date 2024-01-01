На Луганщині загинув 24-річний Герой з Волині Іван Лахай

Іван Лахай.



Про це



"Серце крається від сильного болю за кожного воїна, який смертю хоробрих поліг в бою з окупантами.



На жаль, знову чорна звістка з передової сколихнула Камінь-Каширську громаду. Боронячи українську державу від окупантів трагічно загинув наш краянин, відважний воїн України, житель села Велика Глуша – Лахай Іван Юрійович, 1999 року народження.



Життя бійця завчасно обірвалося 23 травня 2024 року в Луганській області. Низько схиляємо голови в скорботі перед світлою пам'яттю доблесного Героя. Вічна Слава, честь Захиснику.



Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе втрати з родиною. Нехай в час душевного болю і смутку Господня опіка буде з вами. Сил, витримки і терпіння", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Серце крається від сильного болю за кожного воїна, який смертю хоробрих поліг в бою з окупантами.На жаль, знову чорна звістка з передової сколихнула Камінь-Каширську громаду. Боронячи українську державу від окупантів трагічно загинув наш краянин, відважний воїн України, житель села Велика Глуша – Лахай Іван Юрійович, 1999 року народження.Життя бійця завчасно обірвалося 23 травня 2024 року в Луганській області. Низько схиляємо голови в скорботі перед світлою пам'яттю доблесного Героя. Вічна Слава, честь Захиснику.Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе втрати з родиною. Нехай в час душевного болю і смутку Господня опіка буде з вами. Сил, витримки і терпіння", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.

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