У Польщі кажуть, що призовники з України не мають права отримувати виплати, якщо ухиляються від служби

Радослав Сікорський вважає, що українці призовного віку, що перебувають у Польщі, не мають права отримувати соцвиплати, якщо вони ухиляються від військової служби на батьківщині.



Про це він сказав в інтерв’ю для Guardian, пише



«Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини», — заявив Сікорський, однак додав, що рішення щодо того, що робити з українськими призовниками за кордоном, — за Україною.



Крім того, на його думку, якщо буде ухвалено обмежувати пільги українським чоловікам призовного віку за кордоном, то ця система обмежень має бути загальноєвропейською. Інакше, каже польський міністр, ухилянти почнуть шукати пільги по всій Європі.



Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських призовників, які ухиляються від своїх зобов’язань перед Батьківщиною.



Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що рішення України призупинити видачу документів українцям призовного віку за кордоном не вплине на їхнє право залишитися в Німеччині. Однак він також закликав українських громадян шукати роботу.



Литва також не планує повертати українських чоловіків на Батьківщину, проте може відмовити в наданні посвідок на постійне проживання, якщо вдасться встановити факт ухилення від служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польський міністр закордонних справвважає, що українці призовного віку, що перебувають у Польщі, не мають права отримувати соцвиплати, якщо вони ухиляються від військової служби на батьківщині.Про це він сказав в інтерв’ю для Guardian, пише Громадське «Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини», — заявив Сікорський, однак додав, що рішення щодо того, що робити з українськими призовниками за кордоном, — за Україною.Крім того, на його думку, якщо буде ухвалено обмежувати пільги українським чоловікам призовного віку за кордоном, то ця система обмежень має бути загальноєвропейською. Інакше, каже польський міністр, ухилянти почнуть шукати пільги по всій Європі.Раніше міністр закордонних справ Чехіїзаявив, що його країна не підтримує українських призовників, які ухиляються від своїх зобов’язань перед Батьківщиною.Тим часом канцлер Німеччинизапевнив, що рішення України призупинити видачу документів українцям призовного віку за кордоном не вплине на їхнє право залишитися в Німеччині. Однак він також закликав українських громадян шукати роботу.Литва також не планує повертати українських чоловіків на Батьківщину, проте може відмовити в наданні посвідок на постійне проживання, якщо вдасться встановити факт ухилення від служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію