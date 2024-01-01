«Укренерго» додало дві години відключення світла ввечері

По всій Україні графіки відключень світла будуть діяти з 20:00 до 00:00.Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та Укренерго.НЕК "Укренерго" змінила графіки по всій Україні та додала 2 години до часу відключень сввітла. Якщо раніше графіки планували застосувавти з 20:00 до 22:00, тепер їх застосовуватимуть з 20:00 до 00:00.Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде, підкреслили в компанії.Раніше в Укренерго інформували, що 25 травня погодинні відключення триватимуть з 20:00 до 22:00.