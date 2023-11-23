Волинянин за ухилення від призову отримав понад рік позбавлення волі





Про це сказано у вироку Ратнівського районного суду, пише



На військовому обліку чоловік перебуває з 10 січня 1997 року. Влітку 2023 року чоловік отримав повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).



16 серпня за результатами медогляду волинянина визнали придатним до військової служби без обмежень. Висновок ВЛК він не оскаржував. Згодом працівники районного ТЦК виписали мобілізаційне розпорядження, однак отримувати "бойову" повістку військовозобов'язаний відмовився.



Прибути в пункт збору для відправлення у військову частину волинянин мав 4 вересня, однак того для в зазначений час не з'явився. Правових підстав для відстрочки у чоловіка не було.



У суді чоловік пояснив, що двічі проходив військове навчання на полігонах у Рівному та Дніпрі, однак до лав ЗСУ не розподіляли через незадовільний стан здоров'я. Волинянин додав: інформував лікарів Ратнівської ВЛК про виявлену у місті Дніпрі хворобу (остеохондроз грудної клітини), однак був визнаний придатним до військової служби.



Свою вину в ухилення від призову волинянин визнав повністю і просив суд суворо його не карати. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили уродженця села Комарове Ратнівського району за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили покарання — рік і шість місяців за ґратами.Про це сказано у вироку Ратнівського районного суду, пише Суспільне На військовому обліку чоловік перебуває з 10 січня 1997 року. Влітку 2023 року чоловік отримав повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).16 серпня за результатами медогляду волинянина визнали придатним до військової служби без обмежень. Висновок ВЛК він не оскаржував. Згодом працівники районного ТЦК виписали мобілізаційне розпорядження, однак отримувати "бойову" повістку військовозобов'язаний відмовився.Прибути в пункт збору для відправлення у військову частину волинянин мав 4 вересня, однак того для в зазначений час не з'явився. Правових підстав для відстрочки у чоловіка не було.У суді чоловік пояснив, що двічі проходив військове навчання на полігонах у Рівному та Дніпрі, однак до лав ЗСУ не розподіляли через незадовільний стан здоров'я. Волинянин додав: інформував лікарів Ратнівської ВЛК про виявлену у місті Дніпрі хворобу (остеохондроз грудної клітини), однак був визнаний придатним до військової служби.Свою вину в ухилення від призову волинянин визнав повністю і просив суд суворо його не карати. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.

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