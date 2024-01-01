На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині

Минулої доби на лінії 101 надійшло 7 повідомлень про пожежі на території області.Про це повідомили у ДСНС Волині.Усі загоряння ліквідовані. Потерпілих і жертв немає.Зокрема, 24 травня горіла суха трава на відкритих ділянках у Ковелі і Нововолинську. Загоряння ліквідували рятувальники. Імовірно, в обох до пожеж призвело необережне поводження з вогнем громадян.О 15:18 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Видричі. Горіння, ймовірно, спричинене влучанням грозового розряду, охопило покрівлю, поширилося всередину будівлі й перекинулося на сіно, що там зберігалося. Не пощадило полум'я й двох свиней, які були зачинені всередині.Пожежу ліквідували рятувальники 8 ДПРЧ разом з працівниками місцевої пожежної охорони цього ж села.Крім того, удень рятувальники разом з сільськими вогнборцями ліквідували пожежу в хаті-пустці в с. Милятин Павлівської громади, а надвечір у Любомлі працівники ДСНС приборкали горіння в літній кухні. Обидві ці пожежі, за попередніми даними, спровокувала необережність з вогнем громадян.