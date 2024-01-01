На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині

На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині
Минулої доби на лінії 101 надійшло 7 повідомлень про пожежі на території області.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Усі загоряння ліквідовані. Потерпілих і жертв немає.

Зокрема, 24 травня горіла суха трава на відкритих ділянках у Ковелі і Нововолинську. Загоряння ліквідували рятувальники. Імовірно, в обох до пожеж призвело необережне поводження з вогнем громадян.

О 15:18 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Видричі. Горіння, ймовірно, спричинене влучанням грозового розряду, охопило покрівлю, поширилося всередину будівлі й перекинулося на сіно, що там зберігалося. Не пощадило полум'я й двох свиней, які були зачинені всередині.

Пожежу ліквідували рятувальники 8 ДПРЧ разом з працівниками місцевої пожежної охорони цього ж села.
На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині

Крім того, удень рятувальники разом з сільськими вогнборцями ліквідували пожежу в хаті-пустці в с. Милятин Павлівської громади, а надвечір у Любомлі працівники ДСНС приборкали горіння в літній кухні. Обидві ці пожежі, за попередніми даними, спровокувала необережність з вогнем громадян.
На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині
На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині
На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині
На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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