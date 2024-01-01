Втрати росіян перевищили пів мільйона осіб





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,



- танків ‒ 7650 (+15) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,



- артилерійських систем – 12929 (+27) од,



- РСЗВ – 1082 (+2) од,



- засоби ППО ‒ 814 (+1) од,



- літаків – 356 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),



- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),



- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,



- спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орієнтовні втрати особового складу російських загарбників на ранок 24 травня склали 500 080 осіб.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,- танків ‒ 7650 (+15) од,- бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,- артилерійських систем – 12929 (+27) од,- РСЗВ – 1082 (+2) од,- засоби ППО ‒ 814 (+1) од,- літаків – 356 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,- спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).Дані уточнюються.

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