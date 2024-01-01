Втрати росіян перевищили пів мільйона осіб

Втрати росіян перевищили пів мільйона осіб
Орієнтовні втрати особового складу російських загарбників на ранок 24 травня склали 500 080 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,

- танків ‒ 7650 (+15) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,

- артилерійських систем – 12929 (+27) од,

- РСЗВ – 1082 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 814 (+1) од,

- літаків – 356 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),

- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,

- спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).

Дані уточнюються.


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Теги: Росія, Україна, війна
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