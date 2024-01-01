Втрати росіян перевищили пів мільйона осіб
Сьогодні, 11:04
Орієнтовні втрати особового складу російських загарбників на ранок 24 травня склали 500 080 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,
- танків ‒ 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
- артилерійських систем – 12929 (+27) од,
- РСЗВ – 1082 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
- літаків – 356 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,
- танків ‒ 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
- артилерійських систем – 12929 (+27) од,
- РСЗВ – 1082 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
- літаків – 356 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Укренерго» додало дві години відключення світла ввечері
Сьогодні, 12:18
Втрати росіян перевищили пів мільйона осіб
Сьогодні, 11:04
На Волині від удару блискавки загорівся хлів: загинули свині
Сьогодні, 10:39
Росії потрібне «замороження» війни в Україні для підготовки до нового наступу, — ISW
Сьогодні, 10:10