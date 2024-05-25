Росії потрібне «замороження» війни в Україні для підготовки до нового наступу, — ISW





Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише



Аналітики Інституту вважають, що ймовірне припинення бойових дій не дає достовірності того, що путін достримуватиметься умов "перемир'я", адже рф неодноразово порушувала угоди про визнання територіальної цілісності України, зокрема визнання її як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994-го.



"Зупинка бойових дій надала б росіянам можливість відновити боєздатність армії, яка зазнала значних втрат за час вторгнення, мобілізувати людей на широкомасштабну експансію і реформи замість ведення війни в Україні, а також залучити більше ресурсів для оборонно-промислового комплексу без обмежень на нагальні потреби в Україні", ‒ зазначають в ISW.



В ISW також підкреслюють, що для путіна "замороження конфлікту" є надією, що Захід зменшить військову та економічну підтримку України, а Кремль зможе краще підготувати свою армію для відновлення бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готова скористатися будь-яким припиненням бойових дій і "замороження" війни, щоб підготуватися до ймовірного майбутнього наступу на території України.Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише LB.ua Аналітики Інституту вважають, що ймовірне припинення бойових дій не дає достовірності того, що путін достримуватиметься умов "перемир'я", адже рф неодноразово порушувала угоди про визнання територіальної цілісності України, зокрема визнання її як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994-го."Зупинка бойових дій надала б росіянам можливість відновити боєздатність армії, яка зазнала значних втрат за час вторгнення, мобілізувати людей на широкомасштабну експансію і реформи замість ведення війни в Україні, а також залучити більше ресурсів для оборонно-промислового комплексу без обмежень на нагальні потреби в Україні", ‒ зазначають в ISW.В ISW також підкреслюють, що для путіна "замороження конфлікту" є надією, що Захід зменшить військову та економічну підтримку України, а Кремль зможе краще підготувати свою армію для відновлення бойових дій.

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