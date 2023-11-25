На Волині 45-річна водійка виїхала на бордюр та збила двох пішоходів

На Волині 45-річна водійка виїхала на бордюр та збила двох пішоходів
У Ковелі внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 24 травня, по вулиці Холмська.

45-річна ковельчанка, керуючи автомобілем Renault Megane, не врахувала дорожньої обстановки, виїхала на бордюр та здійснила наїзд на двох пішоходів, 58 та 39 років. Постраждалі отримали тілесні ушкодження, одного з них шпиталізували.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, водійка твереза.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, водійка, ДТП, пішоходи
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