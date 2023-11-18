На шести ділянках автодоріг на Волині триває ремонт

На території Волинської області працюють дорожники, які ліквідовують ями та вибоїни на шести ділянках автомобільних доріг державного значення.Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області.Працівники підрядних організацій лагодять ті ділянки, де дорожнє покриття зношене та експлуатується понад нормативні міжремонтні строки: вибоїни заливають гарячим асфальтобетон або за допомогою пневмоструменевого методу.Упродовж тижня поточний ремонт провели на ділянках таких доріг:М-07 Київ — Ковель — Ягодин;М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне;Р-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ;Т-03-03 Луцьк — Радомишль — Демидівка — Дубно;Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі – /Н-17/.На автошляхах зі статусом міжнародних, національних та регіональних дорожники обкошують узбіччя і розподільні смуги, щоб забезпечити видимість дорожніх знаків, бар’єрного огородження, сигнальних стовпчиків.У Службі відновлення просять водіїв бути обачними під час руху, зокрема на ділянках, де тривають дорожні роботи.