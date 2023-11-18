На шести ділянках автодоріг на Волині триває ремонт

На шести ділянках автодоріг на Волині триває ремонт
На території Волинської області працюють дорожники, які ліквідовують ями та вибоїни на шести ділянках автомобільних доріг державного значення.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області.

Працівники підрядних організацій лагодять ті ділянки, де дорожнє покриття зношене та експлуатується понад нормативні міжремонтні строки: вибоїни заливають гарячим асфальтобетон або за допомогою пневмоструменевого методу.

Упродовж тижня поточний ремонт провели на ділянках таких доріг:

М-07 Київ — Ковель — Ягодин;
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне;
Р-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ;
Т-03-03 Луцьк — Радомишль — Демидівка — Дубно;
Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі – /Н-17/.

На автошляхах зі статусом міжнародних, національних та регіональних дорожники обкошують узбіччя і розподільні смуги, щоб забезпечити видимість дорожніх знаків, бар’єрного огородження, сигнальних стовпчиків.

У Службі відновлення просять водіїв бути обачними під час руху, зокрема на ділянках, де тривають дорожні роботи.

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Теги: ремонт, дорога
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