Скільки коштує молода картопля на ринках та у супермаркетах Луцька
Сьогодні, 07:10
На Завокзальному ринку та ринку «Пасаж» у будень яблуку ніде впасти. Людей багато, купують досить активно. Продавці ж нахвалюють свою продукцію, запевняючи, що вона свіжа і смачна. А збувають тут городину не тільки мешканці довколишніх сіл, але й чимало виробників із Рожищ та навіть Ковеля.
Молоду картоплю цієї весни у Луцьку почали продавати масово нещодавно, буквально декілька тижнів тому, і коштує вона недешево, передає ВСН.
На Завокзальному ринку дрібну молоду картоплю продають по 45 гривень за кіло, середню – по 50, а велику по 70 гривень. На «Пасажі» вартість трохи дешевша. Маленька картопля коштує 40 гривень, середня – 60, велика – 65.
У гіпермаркеті «Там-Там» молода картопля коштує 65 гривень за кілограм. Це ще помірна ціна, адже у деяких супермаркетах вона коштує 90 гривень, до прикладу, у «Рукавичці» біля ТРЦ «Промінь».
Продають також і торішню картоплю. Якщо на ринку вона в основному коштує 20 гривень за кілограм, то у гіпермаркеті Там-Там - 25 гривень.
На ринку Луцька ціна на молоду картоплю може змінюватися залежно від сезону, умов вирощування та попиту. Зазвичай, весняна та літня картопля, яка є свіжою та соковитою, може бути значно дорожчою порівняно з цінами на тогорічну картоплю.
У період з квітня по червень, коли на ринку починається з'являтися новий урожай молодої картоплі, ціни можуть бути найвищими. Протягом літа, коли урожай стає більш доступним, ціни на молоду картоплю можуть знижуватися. У середньому, у літні місяці ціна за кілограм молодої картоплі може бути від 25 до 37 гривень.
Важливо враховувати, що ціни на ринку можуть змінюватися щодня, в залежності від умов постачання та попиту.
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Молоду картоплю цієї весни у Луцьку почали продавати масово нещодавно, буквально декілька тижнів тому, і коштує вона недешево, передає ВСН.
На Завокзальному ринку дрібну молоду картоплю продають по 45 гривень за кіло, середню – по 50, а велику по 70 гривень. На «Пасажі» вартість трохи дешевша. Маленька картопля коштує 40 гривень, середня – 60, велика – 65.
У гіпермаркеті «Там-Там» молода картопля коштує 65 гривень за кілограм. Це ще помірна ціна, адже у деяких супермаркетах вона коштує 90 гривень, до прикладу, у «Рукавичці» біля ТРЦ «Промінь».
Продають також і торішню картоплю. Якщо на ринку вона в основному коштує 20 гривень за кілограм, то у гіпермаркеті Там-Там - 25 гривень.
На ринку Луцька ціна на молоду картоплю може змінюватися залежно від сезону, умов вирощування та попиту. Зазвичай, весняна та літня картопля, яка є свіжою та соковитою, може бути значно дорожчою порівняно з цінами на тогорічну картоплю.
У період з квітня по червень, коли на ринку починається з'являтися новий урожай молодої картоплі, ціни можуть бути найвищими. Протягом літа, коли урожай стає більш доступним, ціни на молоду картоплю можуть знижуватися. У середньому, у літні місяці ціна за кілограм молодої картоплі може бути від 25 до 37 гривень.
Важливо враховувати, що ціни на ринку можуть змінюватися щодня, в залежності від умов постачання та попиту.
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