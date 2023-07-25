У Луцьку продають салон еротичного масажу через аукціон
Сьогодні, 01:30
У Луцьку на продаж виставили салон еротичного масажу.
Оголошення про продаж розмістили на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".
Там пропонують до продажу «кафе з побутово-оздоровчим комплексом загальною площею 1068,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 157».
От тільки за цією адресою та назвою на вивісці закладу гуглиться салон еротичного масажу «Фараон».
До речі, колись у цьому приміщенні працював легендарний нічний клуб «Золото».
«Будівля розташована на земельній ділянці к/н 0710100000:34:067:0017 площею 0,6241 га, яка перебуває в комунальній власності. Цільове призначення - для обслуговування автозаправної станції.
Об'єкт розташований на околиці міста, на виїзді автошляху Н22 (Устилуг-Луцьк-Рівне). Транспортне сполучення забезпечує муніципальний автотранспорт та приватні перевізники маршрутних таксі. Відстань до автостанції №1 та залізничного вокзалу – 4,5 км. Ділянка не огороджена, під’їзд – дорога з асфальтованим покриттям, в межах цієї ж ділянки розташована АЗС.
Продаж відбуватиметься на умовах аукціону на ресурсі електронної системи ДП "СЕТАМ" - без можливості зниження початкової ціни. Ціна вказана стартова», – йдеться в оголошенні.
Оголошена вартість – 12 634 300 грн.
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Оголошення про продаж розмістили на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".
Там пропонують до продажу «кафе з побутово-оздоровчим комплексом загальною площею 1068,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 157».
От тільки за цією адресою та назвою на вивісці закладу гуглиться салон еротичного масажу «Фараон».
До речі, колись у цьому приміщенні працював легендарний нічний клуб «Золото».
«Будівля розташована на земельній ділянці к/н 0710100000:34:067:0017 площею 0,6241 га, яка перебуває в комунальній власності. Цільове призначення - для обслуговування автозаправної станції.
Об'єкт розташований на околиці міста, на виїзді автошляху Н22 (Устилуг-Луцьк-Рівне). Транспортне сполучення забезпечує муніципальний автотранспорт та приватні перевізники маршрутних таксі. Відстань до автостанції №1 та залізничного вокзалу – 4,5 км. Ділянка не огороджена, під’їзд – дорога з асфальтованим покриттям, в межах цієї ж ділянки розташована АЗС.
Продаж відбуватиметься на умовах аукціону на ресурсі електронної системи ДП "СЕТАМ" - без можливості зниження початкової ціни. Ціна вказана стартова», – йдеться в оголошенні.
Оголошена вартість – 12 634 300 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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