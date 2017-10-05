У Луцьку студенти презентували свої роботи на показі модних колекцій





Такий захід в університеті відбувається вдруге, розповіла Людмила Назарчук. З її слів, модний форум — засіб популяризації легкої промисловості і освіти у цій галузі.



"Це потрібно, щоб надати можливість виробникам представляти свої вироби, дати можливість студентам, викладачам популяризувати свою спеціальність і показати їхню роботу", — додала організаторка.



Третьокурсниці Луцького центру професійно-технічної освіти Анна Мартинюк та Аліна Коновалова колекцію одягу, під назвою "Незламна", створювали місяць.



"Наша колекція складається з п’яти основних виробів, перший виріб це корсет та штани, другий – блуза зі штанами, третій жилет зі штанами та накидкою і сукня", — розповіла Аліна Коновалова.



Як розповіла студентка Катерина Рильник, яка теж долучилася до форуму зі своєю колекцією, презентує свої роботи вдруге. Суспільному дівчина розповіла: мріє просувати український стильний одяг.



"Першу колекцію я випустила торік "Українська хустка – моя броня", — додала студентка. — І цьогоріч ми співпрацювали з дизайнерами. Ми обрали різні стилі: спортивний, класичний і все це поєднали однією квіткою, тобто на кожному елементі є квітка ломикамінь, яка символізує саме незламність і ми показали, що у будь-яких образах жінка є незламна і сильна".



Зі слів Людмили Назарчук, свої вироби студенти представили на благодійному аукціоні, щоб зібрати гроші для українських бійців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому національному технічному університеті відбувся "Creative Fashion Forum". Модні колекції показали студенти та учні навчальних закладів обласного центру.Такий захід в університеті відбувається вдруге, розповіла Суспільному організаторка. З її слів, модний форум — засіб популяризації легкої промисловості і освіти у цій галузі."Це потрібно, щоб надати можливість виробникам представляти свої вироби, дати можливість студентам, викладачам популяризувати свою спеціальність і показати їхню роботу", — додала організаторка.Третьокурсниці Луцького центру професійно-технічної освітитаколекцію одягу, під назвою "Незламна", створювали місяць."Наша колекція складається з п’яти основних виробів, перший виріб це корсет та штани, другий – блуза зі штанами, третій жилет зі штанами та накидкою і сукня", — розповіла Аліна Коновалова.Як розповіла студентка, яка теж долучилася до форуму зі своєю колекцією, презентує свої роботи вдруге. Суспільному дівчина розповіла: мріє просувати український стильний одяг."Першу колекцію я випустила торік "Українська хустка – моя броня", — додала студентка. — І цьогоріч ми співпрацювали з дизайнерами. Ми обрали різні стилі: спортивний, класичний і все це поєднали однією квіткою, тобто на кожному елементі є квітка ломикамінь, яка символізує саме незламність і ми показали, що у будь-яких образах жінка є незламна і сильна".Зі слів Людмили Назарчук, свої вироби студенти представили на благодійному аукціоні, щоб зібрати гроші для українських бійців.

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