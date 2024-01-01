25 травня на Волині: гортаючи календар

25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають День філолога.

Сьогодні відзначає день народження громадський діяч та військовослужбовець Богдан Пташник (на фото) та журналістка Алла Лісова. Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Іван, Вікторія, Олена. Бажаємо міцного здоров’я, достатку й любові.

У цей день 1934 року народився відомий на Волині письменник, публіцист, почесний громадянин міста Луцька Петро Мах.

Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премій імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського. Помер 17 березня 2011 року.

25 травня 2004-го з головного конвеєра ВАТ «Луцький автомобільний завод» зійшов 40-тисячний ВАЗ-2107. Це стало результатом тісної співпраці ЛуАЗу, концерну «Укрпромінвест» і ВАТ «АвтоВАЗ».

25 травня в Україні святкують День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це свято було започатковано 29 квітня 2021 року указом президента Зеленського № 181/20211. Воно присвячене працівникам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Також 25 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні. Припадає на останню суботу травня. Свято було засновано згідно з Указом президента України № 563/99 від 25 травня 1999 року. Це день, коли вшановуються зусилля та досягнення всіх, хто працює у сфері видавництва, поліграфії та книгорозповсюдження. Він був створений, враховуючи значний внесок працівників цієї галузі у розвиток науки, культури, освіти та духовності народу.

А ще 25 травня Всесвітній день хірургії. Цей день є важливою подією, присвяченою підвищенню обізнаності про критичну потребу в справедливій і якісній хірургічній допомозі в усьому світі. Він був започаткований різними міжнародними організаціями охорони здоров’я, включаючи InciSioN і Lifebox, щоб підкреслити незамінну роль хірургії в охороні здоров’я.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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