«Без росіян»: куди їдуть відпочивати волиняни та яка вартість подорожей за кордон цьогоріч

«Без росіян»: куди їдуть відпочивати волиняни та яка вартість подорожей за кордон цьогоріч
Літній сезон на носі, а отже час задуматися про літній відпочинок. Високий сезон у туризмі вже стартував, адже з початку травня більшість європейських курортів уже відчинилися для туристів. Більше того, у травні приємніші ціни та менш спекотно, ніж влітку.

Журналісти ВСН поцікавилися у керівниці турфірми у Луцьку Катерини Павлової, які напрямки є зараз популярними та яка вартість відпочинку за кордоном, передає ВСН.

За її словами, найпопулярнішими напрямками серед волинян є Греція, Іспанія, Туреччина. Також попитом користуються Болгарія, Чорногорія, Албанія та Італія. Незмінно високі продажі і по Єгипту.

«Ціни на тури уже вищі, ніж під час акції раннього бронювання, яка розпочалася з грудня минулого року та завершилася у квітні. Однак, варіанти і досі є на будь-який гаманець», - розповідає Катерина Павлова.

Як акцентувала вона, тури в країни з традиційною системою харчування «Все включено» Єгипет та Туреччину - стартують від 12 000 грн/за особу.

Греція та Іспанія зі сніданками - від 15 000 грн/ за особу.
Чорногорія, Албанія та Хорватія - від 9000 грн/за особу без харчування.
Найбюджетнішою є Болгарія - від 8000 грн / за особу.
Усі вищевказані пропозиції розраховані по параметрах переліт/автобусний переїзд + проживання 7 ночей з харчуванням + страховка.

«В порівнянні з минулим роком - кількість туристів збільшилася. А також зріс середній чек - до 27 000 грн / за особу.

Незмінним залишилося те, що українські туристи обирають для відпочинку курорти з відсутністю або мінімальною присутністю росіян», - підсумувала Катерина Павлова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відпочинок, луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку студенти презентували свої роботи на показі модних колекцій
24 травень, 23:18
«Без росіян»: куди їдуть відпочивати волиняни та яка вартість подорожей за кордон цьогоріч
24 травень, 22:48
40 гривень за долар: НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму
24 травень, 22:14
Другий траурний кортеж за добу: до Луцька востаннє повернуться полеглі на війні Герої
24 травень, 21:43
Схожі новини
Де у Луцьку можна активно провести час і скільки це коштує Де у Луцьку можна активно провести час і скільки це коштує
13 травень, 03:15
У луцькому парку запрацювала «Ротонда». ФОТО У луцькому парку запрацювала «Ротонда». ФОТО
29 червень, 2021, 14:04
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми* На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
22 червень, 2021, 09:13
Через епідемію коронавірусу діти з інвалідністю з Луцька не поїдуть на море Через епідемію коронавірусу діти з інвалідністю з Луцька не поїдуть на море
25 червень, 2020, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку студенти презентували свої роботи на показі модних колекцій
24 травень, 23:18
 0
«Без росіян»: куди їдуть відпочивати волиняни та яка вартість подорожей за кордон цьогоріч
24 травень, 22:48
 0
40 гривень за долар: НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму
24 травень, 22:14
 0
Другий траурний кортеж за добу: до Луцька востаннє повернуться полеглі на війні Герої
24 травень, 21:43
 0
Медіа
відео
1/8