«Без росіян»: куди їдуть відпочивати волиняни та яка вартість подорожей за кордон цьогоріч
24 травень, 22:48
Літній сезон на носі, а отже час задуматися про літній відпочинок. Високий сезон у туризмі вже стартував, адже з початку травня більшість європейських курортів уже відчинилися для туристів. Більше того, у травні приємніші ціни та менш спекотно, ніж влітку.
Журналісти ВСН поцікавилися у керівниці турфірми у Луцьку Катерини Павлової, які напрямки є зараз популярними та яка вартість відпочинку за кордоном, передає ВСН.
За її словами, найпопулярнішими напрямками серед волинян є Греція, Іспанія, Туреччина. Також попитом користуються Болгарія, Чорногорія, Албанія та Італія. Незмінно високі продажі і по Єгипту.
«Ціни на тури уже вищі, ніж під час акції раннього бронювання, яка розпочалася з грудня минулого року та завершилася у квітні. Однак, варіанти і досі є на будь-який гаманець», - розповідає Катерина Павлова.
Як акцентувала вона, тури в країни з традиційною системою харчування «Все включено» Єгипет та Туреччину - стартують від 12 000 грн/за особу.
Греція та Іспанія зі сніданками - від 15 000 грн/ за особу.
Чорногорія, Албанія та Хорватія - від 9000 грн/за особу без харчування.
Найбюджетнішою є Болгарія - від 8000 грн / за особу.
Усі вищевказані пропозиції розраховані по параметрах переліт/автобусний переїзд + проживання 7 ночей з харчуванням + страховка.
«В порівнянні з минулим роком - кількість туристів збільшилася. А також зріс середній чек - до 27 000 грн / за особу.
Незмінним залишилося те, що українські туристи обирають для відпочинку курорти з відсутністю або мінімальною присутністю росіян», - підсумувала Катерина Павлова.
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Журналісти ВСН поцікавилися у керівниці турфірми у Луцьку Катерини Павлової, які напрямки є зараз популярними та яка вартість відпочинку за кордоном, передає ВСН.
За її словами, найпопулярнішими напрямками серед волинян є Греція, Іспанія, Туреччина. Також попитом користуються Болгарія, Чорногорія, Албанія та Італія. Незмінно високі продажі і по Єгипту.
«Ціни на тури уже вищі, ніж під час акції раннього бронювання, яка розпочалася з грудня минулого року та завершилася у квітні. Однак, варіанти і досі є на будь-який гаманець», - розповідає Катерина Павлова.
Як акцентувала вона, тури в країни з традиційною системою харчування «Все включено» Єгипет та Туреччину - стартують від 12 000 грн/за особу.
Греція та Іспанія зі сніданками - від 15 000 грн/ за особу.
Чорногорія, Албанія та Хорватія - від 9000 грн/за особу без харчування.
Найбюджетнішою є Болгарія - від 8000 грн / за особу.
Усі вищевказані пропозиції розраховані по параметрах переліт/автобусний переїзд + проживання 7 ночей з харчуванням + страховка.
«В порівнянні з минулим роком - кількість туристів збільшилася. А також зріс середній чек - до 27 000 грн / за особу.
Незмінним залишилося те, що українські туристи обирають для відпочинку курорти з відсутністю або мінімальною присутністю росіян», - підсумувала Катерина Павлова.
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