Другий траурний кортеж за добу: до Луцька востаннє повернуться полеглі на війні Герої

Другий траурний кортеж за добу: до Луцька востаннє повернуться полеглі на війні Герої
У суботу, 25 травня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.

Про це повідомили волонтери, передає ВСН.

Зазначаться, що орієнтовний час прибуття кортежу - 5:30. Збір - за 30 хвилин.

Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ.

Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому..», – йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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