Другий траурний кортеж за добу: до Луцька востаннє повернуться полеглі на війні Герої





Про це повідомили волонтери, передає



Зазначаться, що орієнтовний час прибуття кортежу - 5:30. Збір - за 30 хвилин.



Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ.



Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому..», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 25 травня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.Про це повідомили волонтери, передає ВСН Зазначаться, що орієнтовний час прибуття кортежу - 5:30. Збір - за 30 хвилин.Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ.Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому..», – йдеться у дописі.

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