Другий траурний кортеж за добу: до Луцька востаннє повернуться полеглі на війні Герої
Сьогодні, 21:43
У суботу, 25 травня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.
Про це повідомили волонтери, передає ВСН.
Зазначаться, що орієнтовний час прибуття кортежу - 5:30. Збір - за 30 хвилин.
Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ.
Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому..», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили волонтери, передає ВСН.
Зазначаться, що орієнтовний час прибуття кортежу - 5:30. Збір - за 30 хвилин.
Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ.
Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому..», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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