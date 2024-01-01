Які статки має голова Головненської громади Микола Демидюк





Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 28 березня, передає



У своїй декларації політик також вказав дані про дружину Наталію Демидюк, двох синів Олександра й Ігоря Демидюків та доньку Руслану Демидюк.



Минулого року на посаді голови громади пану Миколі нарахували понад 424 тисячі гривень заробітної плати. Зауважимо, що у цю суму, окрім посадового окладу, входять і надбавки, і премії, й інші додаткові виплати. За нашими підрахунками, в середньому за місяць роботи Демидюку нараховували 35,4 тисячі гривень. Також чоловік отримував соціальну допомогу від селищної ради в розмірі 5 000 гривень. Заощаджень минулого року у Миколи Демидюка також не було.



Немає й у нього жодного транспортного засобу. Проте у власності селищного голови є земля:



з лютого 2006 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 1 500 м2. Вартість не вказана;

з листопада 2010 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 3 100 м2. Вартість не вказана;

з травня 2020 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 6 092 м2. Вартість на дату набуття права – 8 694 гривні;

з травня 2020 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 5 097 м2. Вартість на дату набуття права – 2 832 гривні;

з липня 2023 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 5 057 м2. Вартість на дату набуття права – 13 104 гривні;



Крім п'ятьох земельних ділянок, Микола Демидюк має ще й об'єкт незавершеного будівництва – житловий будинок у селищі Головне, загальна площа якого – 120 м2.



Селищному голові ще з березня 2018 року належать корпоративні права у громадській асоціації «Асоціація голів об'єднаних територіальних громад Волині».



Дружина посадовця Наталія Демидюк торік з доходів мала тільки зарплату, яку їй нараховувала Головненська селищна рада. За той рік жінка отримала 44 897 гривень. Інших доходів, згідно з декларацією чоловіка, у неї не було.Проте вона є власницею не одного транспортного засобу, зокрема вона володіє:



з серпня 2018 року мотоциклом Viper VP1102017 року. Вартість на дату набуття права – 16 тисяч гривень;

легковим автомобілем «Тойота Авенсіс» 2001 року. Вартість на дату набуття права – 39 233 гривні. Але у документі не зазначено. коли автівка стала власністю Наталії Демидюк;

з листопада 2020 року колісним трактором «ДТЗ 5244» 2020 року. Вартість на дату набуття права – 125 450 гривень;



У 2015 році у власності дружини голови громади з'явились дві земельні ділянки. Площа першої – 1 500 м2, а другої – 4 000 м2. Проте їхня вартість не зазначена.



Сини подружжя Демидюків Ігор та Олександр торік не мали значних доходів. Відповідно до декларації батька, лише Олександр отримав 124 гривні доходу у вигляді благодійної допомоги від акціонерного товариства «СЕНС БАНК». Окрім цього з 2021 року у власності сина посадовця є мотоцикл GEON X-ROAD 200 LIGHT 2020 року. Вартість двоколісного станом на дату набуття права – 20 000 гривень.У 2023 році в другого сина очільника Головенської громади Ігоря Демидюка не було жодних доходів, проте у липні він став власником автівки VOLKSWAGEN PASSAT 2013 року, вартість якої на дату набуття права становила 243 678 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Головненської громади, що у Ковельському районі, Микола Демидюк у своїй декларації за 2023 рік вказав зарплату, землю та декілька транспортних засобів.Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 28 березня, передає "Конкурент" У своїй декларації політик також вказав дані про дружину, двох синівта донькуМинулого року на посаді голови громади пану Миколі нарахували понад 424 тисячі гривень заробітної плати. Зауважимо, що у цю суму, окрім посадового окладу, входять і надбавки, і премії, й інші додаткові виплати. За нашими підрахунками, в середньому за місяць роботи Демидюку нараховували 35,4 тисячі гривень. Також чоловік отримував соціальну допомогу від селищної ради в розмірі 5 000 гривень. Заощаджень минулого року у Миколи Демидюка також не було.Немає й у нього жодного транспортного засобу. Проте у власності селищного голови є земля:з лютого 2006 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 1 500 м2. Вартість не вказана;з листопада 2010 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 3 100 м2. Вартість не вказана;з травня 2020 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 6 092 м2. Вартість на дату набуття права – 8 694 гривні;з травня 2020 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 5 097 м2. Вартість на дату набуття права – 2 832 гривні;з липня 2023 року він володіє ділянкою у селищі Головне. Загальна площа – 5 057 м2. Вартість на дату набуття права – 13 104 гривні;Крім п'ятьох земельних ділянок, Микола Демидюк має ще й об'єкт незавершеного будівництва – житловий будинок у селищі Головне, загальна площа якого – 120 м2.Селищному голові ще з березня 2018 року належать корпоративні права у громадській асоціації «Асоціація голів об'єднаних територіальних громад Волині».Дружина посадовця Наталія Демидюк торік з доходів мала тільки зарплату, яку їй нараховувала Головненська селищна рада. За той рік жінка отримала 44 897 гривень. Інших доходів, згідно з декларацією чоловіка, у неї не було.Проте вона є власницею не одного транспортного засобу, зокрема вона володіє:з серпня 2018 року мотоциклом Viper VP1102017 року. Вартість на дату набуття права – 16 тисяч гривень;легковим автомобілем «Тойота Авенсіс» 2001 року. Вартість на дату набуття права – 39 233 гривні. Але у документі не зазначено. коли автівка стала власністю Наталії Демидюк;з листопада 2020 року колісним трактором «ДТЗ 5244» 2020 року. Вартість на дату набуття права – 125 450 гривень;У 2015 році у власності дружини голови громади з'явились дві земельні ділянки. Площа першої – 1 500 м2, а другої – 4 000 м2. Проте їхня вартість не зазначена.Сини подружжя Демидюківтаторік не мали значних доходів. Відповідно до декларації батька, лише Олександр отримав 124 гривні доходу у вигляді благодійної допомоги від акціонерного товариства «СЕНС БАНК». Окрім цього з 2021 року у власності сина посадовця є мотоцикл GEON X-ROAD 200 LIGHT 2020 року. Вартість двоколісного станом на дату набуття права – 20 000 гривень.У 2023 році в другого сина очільника Головенської громади Ігоря Демидюка не було жодних доходів, проте у липні він став власником автівки VOLKSWAGEN PASSAT 2013 року, вартість якої на дату набуття права становила 243 678 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію